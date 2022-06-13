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13 июня, 2022
 
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Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине

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Кушанашвили высказался о заявлении кремлевской пропагандистки
Кушанашвили высказался о заявлении кремлевской пропагандистки
Фото: Отар Кушанашвили / Facebook

Российский журналист грузинского происхождения Отар Кушанашвили на своем YouTube-канале "Каково?!" прокомментировал заявление кремлевской пропагандистки Маргариты Симоньян о том, что российская певица Ирина Аллегрова якобы позвонила ей и высказала поддержку.

Кушанашвили отметил, что под фразой "Я с вами, а не с теми", которую сказала Аллегрова, на самом деле непонятно, что певица имела в виду.

"Симоньян не знает, что через пять минут после разговора с ней Аллегрова звонила [выехавшей из РФ в Израиль певице Алле] Пугачевой с теми же словами", – заявил журналист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Каково?! / YouTube
Контекст:

Кушанашвили выразил поддержку Украине в день полномасштабного вторжения в страну России.

"Стыд, боль, страх, отвращение. Украина навсегда!" – написал он 24 февраля в Instagram.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Украина, Отар Кушанашвили, война, пропаганда, Маргарита Симоньян, журналисты, война России против Украины, Ирина Аллегрова, певица
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