  Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине

Кушанашвили отметил, что под фразой "Я с вами, а не с теми", которую сказала Аллегрова, на самом деле непонятно, что певица имела в виду.

"Симоньян не знает, что через пять минут после разговора с ней Аллегрова звонила [выехавшей из РФ в Израиль певице Алле] Пугачевой с теми же словами", – заявил журналист.

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