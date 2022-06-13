  Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине

Кушанашвили отметил, что под фразой "Я с вами, а не с теми", которую сказала Аллегрова, на самом деле непонятно, что певица имела в виду.
"Симоньян не знает, что через пять минут после разговора с ней Аллегрова звонила [выехавшей из РФ в Израиль певице Алле] Пугачевой с теми же словами", – заявил журналист.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Кушанашвили выразил поддержку Украине в день полномасштабного вторжения в страну России.
"Стыд, боль, страх, отвращение. Украина навсегда!" – написал он 24 февраля в Instagram.