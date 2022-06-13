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13 июня, 2022
 
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"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина

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Роднянский: Никогда на протяжении всей своей многовековой истории Россия не была в столь полной международной изоляции
Роднянский: Никогда на протяжении всей своей многовековой истории Россия не была в столь полной международной изоляции
Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

Российско-украинский продюсер Александр Роднянский 13 июня заявил в Instagram, что президент России Владимир Путин неудачно сравнил себя с первым российским императором Петром І.

"Недавно президент России Владимир Путин сравнил себя с Петром I. Мол, "возвращает" он "исконно-посконные" земли. [Историк] Тамара Эйдельман удачно пошутила, сказав, что теперь под угрозой любая страна, куда хотя бы раз ступала "нога в лапте", – написал он.

По мнению Роднянского, сравнение, которое привел Путин, неудачное.

"Уместнее было бы говорить о Николае I, бездарно и нагло спровоцировавшем Крымскую войну, позорно ее проигравшем, умершем от позора и оставившем страну в состоянии чудовищного отставания. Петр I пусть и кровавыми методами, но пытался прорубить пресловутое "окно в Европу", которое президент Путин сейчас так плотно "заколотил". Никогда на протяжении всей своей многовековой истории Россия не была в столь полной международной изоляции", – заявил продюсер.

Он подчеркнул, что 12 июня с "недавно придуманным праздником – "Днем России" – Путина из 197 международно признанных стран поздравили только 10. А именно: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Кыргызстан, Туркменистан, Армения, Азербайджан, Никарагуа, Беларусь, Северная Корея.

Роднянский отметил, что в самой России праздник отметили как обычно – салютом и задержаниями.

"Так, отличную писательницу и популяризатора науки Асю Казанцеву задержали на входе в московское метро. Полицейские потребовали от нее написать совершенно дикую объяснительную. По просьбе силовиков Казанцева указала, что с ней "была проведена профилактическая беседа о том, что гражданам, имеющим административные задержания в прошлом, не следует заходить в метро в День России". Вот такой праздник. Особо поздравляю тех, кто поддерживает эту проклятую войну. Вы можете гордиться собой. И своей страной", – написал продюсер.

Контекст:

14 мая в интервью "ВBC News Україна" Роднянский заявил, что Путин готовился к нападению на Украину с того момента, как занял этот пост. 

Продюсер в первые дни после нападения РФ на Украину осудил российскую агрессию. В последние годы он жил и работал в Москве. 20 марта Роднянский заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, Саудовская Аравия, Северная Корея, Армения, агрессия, Александр Роднянский, история, Туркменистан, задержание, император
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