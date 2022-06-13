"Долго думать не нужно". Мозговая предложила отгадать страну по фото прилавка с едой, напоминающей фекалии. Фото

"Паштет из куриной печени на крекере. 63 руб.", – написано на ценнике.
Оформление блюда напоминает фекалии.
"Отгадай страну по фото", – предложила Мозговая.
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"Эту мерзость видно издалека", – отметила подписчица anzhelanorboeva.
"Долго думать не нужно", – написала unrialgirl.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она занимается волонтерской деятельностью, готовит еду для защитников Украины. Продюсер также просила людей, которые уехали за границу, не донимать просьбами бежать тех, кто принял решение остаться.
David Axelrod вступил в территориальную оборону и выступал на передовой перед украинскими военными. Об этом сообщали на странице в Facebook волонтерского центра "Печерськ" SAL-show.