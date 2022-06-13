"Долго думать не нужно". Мозговая предложила отгадать страну по фото прилавка с едой, напоминающей фекалии. Фото

"Паштет из куриной печени на крекере. 63 руб.", – написано на ценнике.

Оформление блюда напоминает фекалии.

"Отгадай страну по фото", – предложила Мозговая.

"Эту мерзость видно издалека", – отметила подписчица anzhelanorboeva.

"Долго думать не нужно", – написала unrialgirl.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она занимается волонтерской деятельностью, готовит еду для защитников Украины. Продюсер также просила людей, которые уехали за границу, не донимать просьбами бежать тех, кто принял решение остаться.

David Axelrod вступил в территориальную оборону и выступал на передовой перед украинскими военными. Об этом сообщали на странице в Facebook волонтерского центра "Печерськ" SAL-show.