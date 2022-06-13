"Что же ты покинул своих волчиц?" Украинский диджей рассказала, где находится Винник

Винник лично не сообщал, где он находится сейчас Фото: _dj__madonna / Instagram

"Ну, как из личного своего опыта "Алеги – не "воїни світу", – написала диджей, бывшим мужем которой был украинский певец Олег Кензов.

Она также предположила, что Винник уехал в Германию.

"Говорят, он сидит в Германии, потому что у него немецкое гражданство. Эх, Олег, что же ты бросил своих волчиц?" – написала диджей.

Винник лично не сообщал, где именно он находится сейчас и где был в момент начала войны.

Фото: _dj__madonna / Instagram

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