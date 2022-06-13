"Что же ты покинул своих волчиц?" Украинский диджей рассказала, где находится Винник

"Ну, как из личного своего опыта "Алеги – не "воїни світу", – написала диджей, бывшим мужем которой был украинский певец Олег Кензов.
Она также предположила, что Винник уехал в Германию.
"Говорят, он сидит в Германии, потому что у него немецкое гражданство. Эх, Олег, что же ты бросил своих волчиц?" – написала диджей.
Винник лично не сообщал, где именно он находится сейчас и где был в момент начала войны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Винник начинал карьеру певца в Германии. Он пел в мюзиклах "Отверженные" и "Элизабет". Сольную карьеру в Украине он начал в 2011 году.
Последний пост в Instagram певца – это поздравление с Пасхой, 24 апреля. Винник опубликовал фото пасхальной композиции в цветах украинского национального флага. "Пусть Воскресение Христово принесет мир в нашу страну и наши души! Божьего благословения на каждую семью, на защитников, на Победу!" – писал он.