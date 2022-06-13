Бульвар Шоубиз
 
13 июня, 2022
 
Новости

"Что же ты покинул своих волчиц?" Украинский диджей рассказала, где находится Винник

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Винник лично не сообщал, где он находится сейчас
Винник лично не сообщал, где он находится сейчас
Фото: _dj__madonna / Instagram

Украинская шоувумен Dj Madonnа в Stories Instagram, отвечая на вопрос, куда исчез певец Олег Винник, заявила, что Олег Винник, вероятно, находится вне Украины.

"Ну, как из личного своего опыта "Алеги – не "воїни світу", – написала диджей, бывшим мужем которой был украинский певец Олег Кензов.

Она также предположила, что Винник уехал в Германию.

"Говорят, он сидит в Германии, потому что у него немецкое гражданство. Эх, Олег, что же ты бросил своих волчиц?" – написала диджей.

Винник лично не сообщал, где именно он находится сейчас и где был в момент начала войны.

Фото: _dj__madonna / Instagram
Фото: _dj__madonna / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Винник начинал карьеру певца в Германии. Он пел в мюзиклах "Отверженные" и "Элизабет". Сольную карьеру в Украине он начал в 2011 году. 

Последний пост в Instagram певца – это поздравление с Пасхой, 24 апреля. Винник опубликовал фото пасхальной композиции в цветах украинского национального флага. "Пусть Воскресение Христово принесет мир в нашу страну и наши души! Божьего благословения на каждую семью, на защитников, на Победу!" – писал он.

Теги: Россия, Украина, война, гражданство, война России против Украины, Олег Винник, певец, Олег Кензов
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