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17 января, 2022
 
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Руководитель фан-клуба Винника: Чтобы сказать на женщину "волчица", надо сначала послушать песню. Волчица – это вдова

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Поклонница Винника Барон: Когда смотрю на девочек, они стоят под сценой: "Олег, посмотри, это я, твоя волчица", думаю: "Боже, никогда о себе такое не говорите"
Поклонница Винника Барон: Когда смотрю на девочек, они стоят под сценой: "Олег, посмотри, это я, твоя волчица", думаю: "Боже, никогда о себе такое не говорите"
Скриншот: Телеканал LIVE / YouTube

Руководитель официального фан-клуба украинского певца Олега Винника Валерия Барон 14 января в эфире канала Live призналась, что поклонницы артиста не любят, когда их называют "волчицами" по названию одноименного хита из репертуара артиста.

"Нам это не нравится. Это клише какое-то. Для меня это немного больно. Скажу почему. Чтобы сказать на женщину "волчица", надо сначала послушать эту песню. Это не что-то веселенькое. Это трагедия. Волчица – это вдова, которая осталась с ребенком. Но это сильная женщина. Когда я смотрю на девочек 16–17 лет, они стоят под сценой: "Олег, посмотри, это я, твоя волчица", я думаю: "Боже, девочки, вы послушайте [песню] и никогда о себе такое не говорите", – заявила Барон.

Она призналась, что создала фан-клуб Винника после того, как овдовела, а с творчеством артиста познакомилась благодаря мужу.

Сейчас Барон не замужем. По словам поклонницы артиста, она уволилась с работы, чтобы иметь возможность посещать концерты Винника и развивать фан-клуб. В настоящее время Барон работает дистанционно консультантом по налогам.

ВИДЕО
Видео: Телеканал LIVE / YouTube
Контекст:

Олег Винник родился в Вербовке Черкасской области, жил также в Чернобаевском районе и Жашкове.

Винник получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей в популярных мюзиклах под сценическим именем Olegg. В 2006 году певец сосредоточился на карьере эстрадного артиста в Украине.

Теги: Олег Винник, певец
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