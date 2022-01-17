  Руководитель фан-клуба Винника: Чтобы сказать на женщину "волчица", надо сначала послушать песню. Волчица – это вдова

Поклонница Винника Барон: Когда смотрю на девочек, они стоят под сценой: "Олег, посмотри, это я, твоя волчица", думаю: "Боже, никогда о себе такое не говорите" Скриншот: Телеканал LIVE / YouTube

"Нам это не нравится. Это клише какое-то. Для меня это немного больно. Скажу почему. Чтобы сказать на женщину "волчица", надо сначала послушать эту песню. Это не что-то веселенькое. Это трагедия. Волчица – это вдова, которая осталась с ребенком. Но это сильная женщина. Когда я смотрю на девочек 16–17 лет, они стоят под сценой: "Олег, посмотри, это я, твоя волчица", я думаю: "Боже, девочки, вы послушайте [песню] и никогда о себе такое не говорите", – заявила Барон.

Она призналась, что создала фан-клуб Винника после того, как овдовела, а с творчеством артиста познакомилась благодаря мужу.

Сейчас Барон не замужем. По словам поклонницы артиста, она уволилась с работы, чтобы иметь возможность посещать концерты Винника и развивать фан-клуб. В настоящее время Барон работает дистанционно консультантом по налогам.

ВИДЕО

Видео: Телеканал LIVE / YouTube