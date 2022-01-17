  "У нас у всех есть карты, открыт кредитный лимит". Руководитель фан-клуба Винника заявила, что ради него уволилась с работы

Руководитель фан-клуба Винника Барон: Когда поняла, что фан-клубом надо заниматься, ушла из офиса Скриншот: Телеканал LIVE / YouTube

"Это деньги участников. Это добровольно, по желанию, списываемся: "Будем поздравлять? – Будем". Это наше личное желание, это не просьба артиста", – рассказала она.

На вопрос, сколько она и другие участницы фан-клуба уже потратили на подарки артисту, Барон ответить не смогла, заявив, что не считает эти деньги.

По словам Барон, сейчас она работает дистанционно налоговым консультантом.

"Когда я еду в тур, компьютер всегда со мной. Когда я поняла, что фан-клубом надо заниматься, развивать его, я ушла из офиса. Выбираешь то, куда зовет душа и сердце", – призналась она.

Руководитель фан-клуба призналась, что у многих участниц фан-клуба открыты кредитные лимиты на банковских картах.

"У нас люди берут отпуска, отгулы и едут в Киев, приходят на съемки. У нас у всех есть банковские карты, открыт кредитный лимит, и когда надо сегодня, ты тратишь", – отметила Барон.

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Видео: Телеканал LIVE / YouTube