  "У нас у всех есть карты, открыт кредитный лимит". Руководитель фан-клуба Винника заявила, что ради него уволилась с работы

"Это деньги участников. Это добровольно, по желанию, списываемся: "Будем поздравлять? – Будем". Это наше личное желание, это не просьба артиста", – рассказала она.
На вопрос, сколько она и другие участницы фан-клуба уже потратили на подарки артисту, Барон ответить не смогла, заявив, что не считает эти деньги.
По словам Барон, сейчас она работает дистанционно налоговым консультантом.
"Когда я еду в тур, компьютер всегда со мной. Когда я поняла, что фан-клубом надо заниматься, развивать его, я ушла из офиса. Выбираешь то, куда зовет душа и сердце", – призналась она.
Руководитель фан-клуба призналась, что у многих участниц фан-клуба открыты кредитные лимиты на банковских картах.
"У нас люди берут отпуска, отгулы и едут в Киев, приходят на съемки. У нас у всех есть банковские карты, открыт кредитный лимит, и когда надо сегодня, ты тратишь", – отметила Барон.
Олег Винник родился в Вербовке Черкасской области, жил также в Чернобаевском районе и Жашкове.
Винник получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей в популярных мюзиклах под сценическим именем Olegg. В 2006 году певец сосредоточился на карьере эстрадного артиста в Украине.
Барон основала фан-клуб Винника после смерти своего мужа, который и познакомил ее с творчеством артиста. Барон не замужем.