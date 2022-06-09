  Солистка "Лисапетного батальона" Фалион о родственниках в РФ: Мы разные и никогда не будем друг друга понимать

Фалион: Для меня Россия уже не существует Фото: nataliafalion / Instagram

"Они пишут: "Наташенька, береги себя", – а я даже не отвечаю. Не хочу этого диалога совсем. Мы разные и никогда не будем друг друга понимать. Я пыталась. Пыталась что-то объяснить, рассказать, еще когда Крым Россия аннексировала, но все зря. Они не слышат, живут в своем выдуманном мире, у них какие-то свои враги, пусть они там себе живут", – заявила певица.

Артистка отметила, что после победы над российскими оккупантами не планирует возобновлять отношения с родственниками из РФ.

"Я считаю, все виноваты. Если бы была умная нация, такого бы не было. Для меня Россия уже не существует", – подытожила Фалион.

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Видео: Зірковий Шлях / YouTube

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