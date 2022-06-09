"Внутренность ее я еще тогда поняла. Ищет, где лучше". Учительница школы, где училась Ани Лорак, высказалась о замалчивающей войну певице

В публикации, написанной со ссылкой на эксклюзивное интервью черновицкого шансонье Эмиля Крупника, которое было опубликовано год назад, 7 июня 2021 года, на сайте интернет-издания "ГОРДОН", речь идет о том, что "Ани Лорак обладает яркой внешностью, но не отличается большим умом".
Ящук, комментируя статью, представилась бывшей учительницей черновицкой школы-интерната №4, где училась будущая артистка.
"Каролина училась в школе города Черновцы, где я работала. Относились к ней хорошо, даже любили. Она была приятной девушкой, хотя и училась с натяжкой. Став звездой, в интервью говорила, что над ней издевались. Так что внутренность ее я еще тогда поняла. Ищет, где лучше. Но надо еще иметь душу и ум", – прокомментировала публикацию пользователь Facebook.
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в городе Кицмань Черновицкой области. В шесть лет начала учебу в школе-интернате №4 в городе Черновцы, где проучилась до седьмого класса.
Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.
2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также не указала, что страна-агрессор РФ напала на Украину. Сейчас ее страница в Instagram удалена.
21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственной наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Ани Лорак.
Певица также внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима.
22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду певицы.