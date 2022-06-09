"Внутренность ее я еще тогда поняла. Ищет, где лучше". Учительница школы, где училась Ани Лорак, высказалась о замалчивающей войну певице

В публикации, написанной со ссылкой на эксклюзивное интервью черновицкого шансонье Эмиля Крупника, которое было опубликовано год назад, 7 июня 2021 года, на сайте интернет-издания "ГОРДОН", речь идет о том, что "Ани Лорак обладает яркой внешностью, но не отличается большим умом".

Ящук, комментируя статью, представилась бывшей учительницей черновицкой школы-интерната №4, где училась будущая артистка.

"Каролина училась в школе города Черновцы, где я работала. Относились к ней хорошо, даже любили. Она была приятной девушкой, хотя и училась с натяжкой. Став звездой, в интервью говорила, что над ней издевались. Так что внутренность ее я еще тогда поняла. Ищет, где лучше. Но надо еще иметь душу и ум", – прокомментировала публикацию пользователь Facebook.

Скриншот: Ольга Ящук / Facebook