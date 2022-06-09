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09 июня, 2022
 
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"Внутренность ее я еще тогда поняла. Ищет, где лучше". Учительница школы, где училась Ани Лорак, высказалась о замалчивающей войну певице

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Ани Лорак до седьмого класса училась в школе-интернате в Черновцах
Ани Лорак до седьмого класса училась в школе-интернате в Черновцах
Фото: Ани Лорак / Facebook

Замалчивающая нападение РФ на Украину украинская певица Ани Лорак в школе "училась с натяжкой", а учителя считали ее "приятной девочкой". Такую характеристику дала певице пользователь сети Ольга Ящук на странице издания "Молодий Буковинець" в Facebook в комментарии к статье об артистке под названием "Музыкант из Буковины назвал причину молчания Ани Лорак о войне".

В публикации, написанной со ссылкой на эксклюзивное интервью черновицкого шансонье Эмиля Крупника, которое было опубликовано год назад, 7 июня 2021 года, на сайте интернет-издания "ГОРДОН", речь идет о том, что "Ани Лорак обладает яркой внешностью, но не отличается большим умом".

Ящук, комментируя статью, представилась бывшей учительницей черновицкой школы-интерната №4, где училась будущая артистка. 

"Каролина училась в школе города Черновцы, где я работала. Относились к ней хорошо, даже любили. Она была приятной девушкой, хотя и училась с натяжкой. Став звездой, в интервью говорила, что над ней издевались. Так что внутренность ее я еще тогда поняла. Ищет, где лучше. Но надо еще иметь душу и ум", – прокомментировала публикацию пользователь Facebook.

Скриншот: Ольга Ящук / Facebook
Скриншот: Ольга Ящук / Facebook

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в городе Кицмань Черновицкой области. В шесть лет начала учебу в школе-интернате №4 в городе Черновцы, где проучилась до седьмого класса. 

Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также не указала, что страна-агрессор РФ напала на Украину. Сейчас ее страница в Instagram удалена.

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственной наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Ани Лорак.

Певица также внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима.

22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду певицы.

Теги: Черновцы, Ани Лорак, война России против Украины, Буковина
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