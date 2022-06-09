  "Русский язык ни в чем не виноват, несмотря на то, что им пользуется враг". Дорн заявил, что не будет отказываться от русскоязычных песен

"Я не категоричен в вопросе языка, я все равно останусь после этого украинцем. Я буду музыку свою записывать больше на украинском языке, чем раньше, и все-таки буду делать мыслительные свои движения в сторону украинского языка намного больше", – заявил Дорн.
При этом музыкант признался, что не будет исключать из репертуара песни на русском языке.
"Считаю, что язык в этом случае ни в чем не виноват, несмотря на то, что им пользуется главный враг Украины – РФ, – сказал он. – Тем не менее, это тоже часть нашей истории, нашей культуры. Время поставит все на свои места. Я думаю со временем, возможно, украинский язык вытеснит русский из страны. Время покажет".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Иван Дорн родился в 1988 году в Челябинске, в 1990 году вместе с семьей переехал в Украину. Известность артисту принесло участие в группе "Пара нормальных". Он выступал в ее составе с 2007-го по 2010 год. Покинув группу, артист начал сольную карьеру.
В 2014 году после начала военной агрессии РФ Дорн продолжил гастроли в России. В 2017 году в интервью российскому журналисту Юрию Дудю сказал, что ему "нравится" считать русских и украинцев братьями, назвал войну между Россией и Украиной "ссорой двух собратьев", а также признался, что надел футболку с тризубцем в 2014 году, "чтобы по поводу костюма никто не вонял".
В декабре 2021 года в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону артист назвал войну между Украиной и Россией "полным п...здецом".
24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, певец призвал своих российских коллег не участвовать в войне против Украины.
20 апреля певец анонсировал концертный тур по Европе в поддержку Украины.