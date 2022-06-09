  "Русский язык ни в чем не виноват, несмотря на то, что им пользуется враг". Дорн заявил, что не будет отказываться от русскоязычных песен

"Я не категоричен в вопросе языка, я все равно останусь после этого украинцем. Я буду музыку свою записывать больше на украинском языке, чем раньше, и все-таки буду делать мыслительные свои движения в сторону украинского языка намного больше", – заявил Дорн.

При этом музыкант признался, что не будет исключать из репертуара песни на русском языке.

"Считаю, что язык в этом случае ни в чем не виноват, несмотря на то, что им пользуется главный враг Украины – РФ, – сказал он. – Тем не менее, это тоже часть нашей истории, нашей культуры. Время поставит все на свои места. Я думаю со временем, возможно, украинский язык вытеснит русский из страны. Время покажет".

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Видео: Говорящие головы / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)