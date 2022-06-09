Бульвар Шоубиз
 
09 июня, 2022
 
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"Русский язык ни в чем не виноват, несмотря на то, что им пользуется враг". Дорн заявил, что не будет отказываться от русскоязычных песен

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Дорн о русском языке: Это тоже часть нашей истории, нашей культуры
Дорн о русском языке:  Это тоже часть нашей истории, нашей культуры
Фото: Ivan Dorn / Facebook

Украинский певец Иван Дорн заявил, что после нападения РФ на Украину продолжит исполнять песни на русском языке. Об этом он заявил в интервью, которое 8 июня опубликовано на латвийском YouTube-канале "Говорящие головы"

"Я не категоричен в вопросе языка, я все равно останусь после этого украинцем. Я буду музыку свою записывать больше на украинском языке, чем раньше, и все-таки буду делать мыслительные свои движения в сторону украинского языка намного больше", – заявил Дорн.

При этом музыкант признался, что не будет исключать из репертуара песни на русском языке.

"Считаю, что язык в этом случае ни в чем не виноват, несмотря на то, что им пользуется главный враг Украины – РФ, – сказал он. – Тем не менее, это тоже часть нашей истории, нашей культуры. Время поставит все на свои места. Я думаю со временем, возможно, украинский язык вытеснит русский из страны. Время покажет".

ВИДЕО
Видео: Говорящие головы / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Иван Дорн родился в 1988 году в Челябинске, в 1990 году вместе с семьей переехал в Украину. Известность артисту принесло участие в группе "Пара нормальных". Он выступал в ее составе с 2007-го по 2010 год. Покинув группу, артист начал сольную карьеру. 

В 2014 году после начала военной агрессии РФ Дорн продолжил гастроли в России. В 2017 году в интервью российскому журналисту Юрию Дудю сказал, что ему "нравится" считать русских и украинцев братьями, назвал войну между Россией и Украиной "ссорой двух собратьев", а также признался, что надел футболку с тризубцем в 2014 году, "чтобы по поводу костюма никто не вонял". 

В декабре 2021 года в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону артист назвал войну между Украиной и Россией "полным п...здецом"

24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, певец призвал своих российских коллег не участвовать в войне против Украины.

20 апреля певец анонсировал концертный тур по Европе в поддержку Украины

Теги: русский язык, украинский язык, Иван Дорн, война России против Украины
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