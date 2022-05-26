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26 мая, 2022
 
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Дорн о своей работе в РФ до начала войны: Это не отменяет украинскости во мне

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Дорн: Предъявляется за то, что я Челябинске родился. Но это не суть важно. Я знаю, что я украинец
Дорн: Предъявляется за то, что я Челябинске родился. Но это не суть важно. Я знаю, что я украинец
Фото: Ivan Dorn / Facebook

Украинский певец Иван Дорн в интервью, которое 21 мая вышло на YouTube-канале "Вся такая Монгайт", прокомментировал свою работу в России до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Запись интервью с артистом состоялась в Грузии во время его выступления в поддержку Украины.

"А вам предъявляют за ваше долгое сотрудничество с российским музыкальным рынком, за то, что в России вас считали русским артистом?" – спросила у певца автор проекта. 

"Конечно. Да, предъявляется. Плюс предъявляется за то, что я Челябинске родился. Но это не суть важно. Я знаю, что я украинец. Оно же не по месту рождения все равно определяется. Эти ДНК приобретаются вместе с языком, который ты учишь, с культурой, которой ты насыщаешься, с воздухом, которым ты дышишь. Я понимаю прекрасно всех, но это не отменяет украинскости во мне", – ответил Дорн. 

ВИДЕО
Видео: Вся такая Монгайт / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Иван Дорн родился в 1988 году в Челябинске, в 1990 году вместе с семьей переехал в Украину. Известность артисту принесло участие в группе "Пара нормальных". Он выступал в ее составе с 2007-го по 2010 год. Покинув группу, артист начал сольную карьеру. 

В 2014 году после начала военной агрессии РФ Дорн продолжил гастроли в России. В 2017 году в интервью российскому журналисту Юрию Дудю сказал, что ему "нравится" считать русских и украинцев братьями, назвал войну между Россией и Украиной "ссорой двух собратьев", а также признался, что надел футболку с тризубцем в 2014 году, "чтобы по поводу костюма никто не вонял". 

В декабре 2021 года в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону артист назвал войну между Украиной и Россией "полным п...здецом"

24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, певец призвал своих российских коллег не участвовать в войне против Украины.

20 апреля певец анонсировал концертный тур по Европе в поддержку Украины

Теги: Иван Дорн, вторжение, война России против Украины
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