  Дорн о своей работе в РФ до начала войны: Это не отменяет украинскости во мне

Дорн: Предъявляется за то, что я Челябинске родился. Но это не суть важно. Я знаю, что я украинец Фото: Ivan Dorn / Facebook

"А вам предъявляют за ваше долгое сотрудничество с российским музыкальным рынком, за то, что в России вас считали русским артистом?" – спросила у певца автор проекта.

"Конечно. Да, предъявляется. Плюс предъявляется за то, что я Челябинске родился. Но это не суть важно. Я знаю, что я украинец. Оно же не по месту рождения все равно определяется. Эти ДНК приобретаются вместе с языком, который ты учишь, с культурой, которой ты насыщаешься, с воздухом, которым ты дышишь. Я понимаю прекрасно всех, но это не отменяет украинскости во мне", – ответил Дорн.

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