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09 июня, 2022
 
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"Если не справимся, то потом с автоматами будут бегать наши дети". Бронюк призвал русскоговорящих украинцев переходить на украинский язык

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Бронюк: Дорогие русскоговорящие украинцы, скорее переходите на украинский! Я в вас верю
Бронюк: Дорогие русскоговорящие украинцы, скорее переходите на украинский! Я в вас верю
Фото: viktorbronyuk_official / Instagram

Украинский певец, фронтмен группы "ТІК" Виктор Бронюк считает, что украинцы, которые разговаривают в Украине на русском языке, должны выучить украинский язык для того, чтобы их детям спустя десятилетия не пришлось снова "с автоматами в руках противостоять асвабадителям" из РФ и "русскому миру". Об этом он написал 9 июня на своей странице в Instagram.

"Если бы вы не были его носителями, они бы сюда не шли. Как до русскоязычных людей это донести? Они же придумывают тысячу отговорок. Пытаешься объяснить, что даже попугай учится говорить, медведя учат на велосипеде ездить, а вы просто не хотите и никогда не ставили своей целью выучить украинский язык. Но если мы сейчас с этим не справимся, не поставим точку на "русском мире", то потом с автоматами будут бегать наши дети,  написал Бронюк. – Помните об этом, дорогие русскоговорящие украинцы, и скорее переходите на украинский! Я в вас верю! И точно знаю, что желая, вы все сможете".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лидер группы "ТІК" Бронюк с первых дней полномасштабной войны РФ против Украины занимается волонтерством.

Теги: украинский язык, война России против Украины, Виктор Бронюк
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