"Если не справимся, то потом с автоматами будут бегать наши дети". Бронюк призвал русскоговорящих украинцев переходить на украинский язык

"Если бы вы не были его носителями, они бы сюда не шли. Как до русскоязычных людей это донести? Они же придумывают тысячу отговорок. Пытаешься объяснить, что даже попугай учится говорить, медведя учат на велосипеде ездить, а вы просто не хотите и никогда не ставили своей целью выучить украинский язык. Но если мы сейчас с этим не справимся, не поставим точку на "русском мире", то потом с автоматами будут бегать наши дети, – написал Бронюк. – Помните об этом, дорогие русскоговорящие украинцы, и скорее переходите на украинский! Я в вас верю! И точно знаю, что желая, вы все сможете".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Віктор Бронюк ТІК (@viktorbronyuk_official)

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