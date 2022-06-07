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07 июня, 2022
 
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"У тебя ведь карьера". Осадчая рассказала, кто из российских артистов посоветовал Ани Лорак молчать о нападении РФ на Украину

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Осадчая: После нашей Победы все станет ясно
Осадчая: После нашей Победы все станет ясно
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая 6 июня в интервью "КП в Украине" прокомментировала позицию украинской артистки Ани Лорак, которая до войны строила карьеру в РФ, а после нападения России на Украину замалчивает российскую агрессию.

"Я много об этом думала, обдумывала, какие могут быть причины такого поведения. Карьера в России, в Украине – война, возвращаться некуда? Молчат, потому что думают, что Россия захватит Украину и они вернутся в Украину звездами? – сказала Осадчая. – Может, это на уровне слухов, но молчать Ани Лорак посоветовал [российский певец] Филипп Киркоров, мол, они там со своей войной разберутся, а у тебя ведь карьера! Думаю, после нашей победы все станет ясно".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину. Сейчас ее страница в Instagram удалена.

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Ани Лорак.

Певица также внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима.

22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду певицы.

Теги: война, агрессия, Филипп Киркоров, Ани Лорак, карьера, война России против Украины, Катя Осадчая
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