  Каминская о молчании Ани Лорак после нападения РФ на Украину: Все боятся. Посадят или прибьют где-то, а кто будет смотреть за ребенком?

"Накануне войны ты выложила пост с ней, ты ее защищала, говорила, что Ани Лорак – действительно украинская певица. Не жалеешь ли ты об этом сегодня, потому что Ани Лорак ничего о войне в Украине не сказала", – спросила у Каминской журналистка Катя Король.

"Все боятся. У всех есть дети. Я понимаю, патриотизм – это круто, но у тебя есть ребенок. Тебя посадят или прибьют где-то, а кто будет смотреть за твоим ребенком?! Ну типа кому это надо?" – сказала Каминская.

"Но кто хотел, тот выехал", – возразила журналистка.

"Кому-то было удобно, кому-то – нет. Это достаток каждого. Мои друзья повыезжали. С Ани Лорак я не общаюсь", – отрезала певица.

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Видео: ЖВЛ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)