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01 июня, 2022
 
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Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения

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Мухарский развелся с Егоровой в 2016 году
Мухарский развелся с Егоровой в 2016 году
Фото: Антін Мухарський / Faebook

Украинский писатель и актер Антин Мухарский заявил, что сейчас не общается со своей бывшей женой, украинской ведущей Снежаной Егоровой, которая поддерживает президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Об этом он рассказал 1 июня в эфире канала "Украина".

"У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения  мы не общаемся. И это самое лучшее. Я свою чашу этого всего уже выпил. Пусть теперь пьют ее дочь, другие люди, которые в скандалы эти вмешивались. Я не хочу. Извините", – заявил он.

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube
Контекст:

Мухарский развелся с Егоровой в 2016 году. У них трое общих детей: Андрей (2006), Арина (2010) и Иван (2012). Мухарский после нападения РФ на Украину служил в теробороне, а сейчас выступает с концертами в поддержку ВСУ в американских городах. 

Егорова с лета 2021 года вместе с детьми от Мухарского проживает в Турции.

26 января 2022 года она заявила, что поддерживает президента РФ Владимира Путина.

22 февраля, за два дня до нападения России на Украину, Егорова поддержала заявление Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".

3 апреля Егорова в своем новом Telegram-канале опубликовала тезисы российской пропаганды, назвав убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области "кинематографической постановкой и фейком".

Дочь Егоровой, украинская ведущая Анастасия Ровинская в ответ заявила, что ничего человеческого в ее матери больше нет, а также призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова. 

Теги: Владимир Путин, скандал, Снежана Егорова, Антин Мухарский, развод
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