  "Я не понимаю, за что мне это. Что со мной не так?" Каминская рассказала о жизни в поселке в Нидерландах

По словам ведущей, в Амстердаме живет ее родная сестра, которая недавно стала матерью. Чтобы ей помочь, к ней до войны отправилась их с певицей мать, а уже после к ним присоединились сперва дети Каминской, а потом и она сама.
"Тут реально хорошее образование. Нидерланды дороговаты. Бак дизеля – €200. Я каждый день понимаю, насколько мы офигенно жили. Насколько не нам нужно было в Европу стремиться, это Европе нужно было стремиться в Украину, – отметила она. – Видимо, я настолько провинилась в прошлой жизни, что сегодня я с мамой, беззубой собакой, без нянь уживаюсь на 10 м²! Я не понимаю, за что мне это. Я вроде и к людям всегда хорошо относилась, помогала. Что со мной не так?"
Каминская отметила, что живет вместе с детьми и матерью в гостинице, расположенной в поселке Нордвейк. Певица призналась, что проживание ей оплачивает муниципалитет.
Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одни из самых известных композиций коллектива – "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица.
После нападения РФ на Украину Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой.