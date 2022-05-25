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25 мая, 2022
 
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"Я не понимаю, за что мне это. Что со мной не так?" Каминская рассказала о жизни в поселке в Нидерландах

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Каминская: Не нам нужно было в Европу стремиться, это Европе нужно было стремиться в Украину
Каминская: Не нам нужно было в Европу стремиться, это Европе нужно было стремиться в Украину
Фото: Слава Каминская / Facebook

Украинская певица Слава Каминская, которая после нападения РФ на Украину переехала жить в Нидерланды вместе с двумя детьми, 24 мая в эфире канала "Украина" рассказала, почему выбрала именно эту страну для временного проживания.

По словам ведущей, в Амстердаме живет ее родная сестра, которая недавно стала матерью. Чтобы ей помочь, к ней до войны отправилась их с певицей мать, а уже после к ним присоединились сперва дети Каминской, а потом и она сама.

"Тут реально хорошее образование. Нидерланды дороговаты. Бак дизеля – 200. Я каждый день понимаю, насколько мы офигенно жили. Насколько не нам нужно было в Европу стремиться, это Европе нужно было стремиться в Украину, – отметила она. – Видимо, я настолько провинилась в прошлой жизни, что сегодня я с мамой, беззубой собакой, без нянь уживаюсь на 10 м²! Я не понимаю, за что мне это. Я вроде и к людям всегда хорошо относилась, помогала. Что со мной не так?"

Каминская отметила, что живет вместе с детьми и матерью в гостинице, расположенной в поселке Нордвейк. Певица призналась, что проживание ей оплачивает муниципалитет. 

ВИДЕО
Видео: Ранок з Україною / YouTube
Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одни из самых известных композиций коллектива – "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица.

После нападения РФ на Украину Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой.

Теги: Нидерланды, война России против Украины, Слава Каминская
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