"Прощались и не знали, увидимся ли снова". Осадчая показала фото с отцом после разлуки

"В феврале, когда мы отправлялись с детьми от родителей на запад Украины, прощались и не знали, увидимся ли снова, никто это не говорил вслух, но все понимали. Родители остались в пригороде Киева и вместе с котом пережили все самые страшные ночи и дни недалеко от Василькова. Папа, ты мой пример во всем, люблю тебя", – подписала снимки Осадчая.
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Александр Осадчий – генеральный директор ГП ПО "Киевприбор".
Его супруга, мать Кати Осадчей Анна Осадчая – домохозяйка. По профессии она библиотекарь.
Кроме дочери, у Александра и Анны Осадчих есть младший сын Владимир. Он работает тренером по вейксерфингу и живет за границей.