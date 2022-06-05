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05 июня, 2022
 
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"Прощались и не знали, увидимся ли снова". Осадчая показала фото с отцом после разлуки

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Осадчая: Папа, ты мой пример во всем, люблю тебя
Осадчая: Папа, ты мой пример во всем, люблю тебя
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая 5 июня опубликовала в Instagram серию фото, на которых запечатлена вместе со своим отцом Александром Осадчим после разлуки из-за войны. Ведущая посвятила публикацию дню рождения отца.

"В феврале, когда мы отправлялись с детьми от родителей на запад Украины, прощались и не знали, увидимся ли снова, никто это не говорил вслух, но все понимали. Родители остались в пригороде Киева и вместе с котом пережили все самые страшные ночи и дни недалеко от Василькова. Папа, ты мой пример во всем, люблю тебя", – подписала снимки Осадчая.

Контекст:

Александр Осадчий – генеральный директор ГП ПО "Киевприбор".

Его супруга, мать Кати Осадчей Анна Осадчая – домохозяйка. По профессии она библиотекарь.

Кроме дочери, у Александра и Анны Осадчих есть младший сын Владимир. Он работает тренером по вейксерфингу и живет за границей.

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