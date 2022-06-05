"Прощались и не знали, увидимся ли снова". Осадчая показала фото с отцом после разлуки

Осадчая: Папа, ты мой пример во всем, люблю тебя Фото: kosadcha / Instagram

"В феврале, когда мы отправлялись с детьми от родителей на запад Украины, прощались и не знали, увидимся ли снова, никто это не говорил вслух, но все понимали. Родители остались в пригороде Киева и вместе с котом пережили все самые страшные ночи и дни недалеко от Василькова. Папа, ты мой пример во всем, люблю тебя", – подписала снимки Осадчая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)