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09 июня, 2022
 
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"Имеющий уши, да услышит". Пугачева впервые публично поддержала Галкина, высмеивающего российских пропагандистов

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Пугачева вместе с мужем и детьми переехала из РФ в Израиль
Пугачева вместе с мужем и детьми переехала из РФ в Израиль
Фото: depositphotos.com

Российская певица Алла Пугачева 8 июня поддержала своего мужа, российского шоумена Максима Галкина, разместив его обращение к россиянам на своей странице в Instagram.

"Имеющий уши, да услышит", – подписала она видео, в котором проживающий в Израиле Галкин обращается к россиянам. Артистка отключила комментарии к своему посту. 

Поводом для записи обращения, отметил артист, стали обвинения в его адрес со стороны российских пропагандистов в том, что во время своих концертов в Израиле он якобы поливает грязью РФ. 

В обращении Галкин говорит о том, что никогда не принимал "подачки с государственного стола", а всегда был на стороне народа. "Запомните: за 28 лет своих выступлений я ни разу не облил грязью родную Россию. Все эти 28 лет я пародировал политиков, высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников, которые обворовывают мой русский народ. И я имею как сатирик на это право.Так вот и сейчас я хочу, чтобы мой российский народ жил в мире и богатстве, а не в нищете и в изоляции. Поэтому своим юмористическим словом и делом буду высмеивать так, как могу, тех, кто стоит на пути развития России", – заявил Галкин.

Ранее певица публично не комментировала высказывания мужа, который осудил нападение РФ на Украину и публично высмеивает российских пропагандистов. 

Контекст:

Галкин в первые дни войны осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.

Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

В июне во время одного из своих концертов в Израиле Галкин высмеял российских пропагандистов Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева, а также российское правительство.

Теги: Алла Пугачева, Израиль, Максим Галкин
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