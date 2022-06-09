"Имеющий уши, да услышит". Пугачева впервые публично поддержала Галкина, высмеивающего российских пропагандистов

"Имеющий уши, да услышит", – подписала она видео, в котором проживающий в Израиле Галкин обращается к россиянам. Артистка отключила комментарии к своему посту.

Поводом для записи обращения, отметил артист, стали обвинения в его адрес со стороны российских пропагандистов в том, что во время своих концертов в Израиле он якобы поливает грязью РФ.

В обращении Галкин говорит о том, что никогда не принимал "подачки с государственного стола", а всегда был на стороне народа. "Запомните: за 28 лет своих выступлений я ни разу не облил грязью родную Россию. Все эти 28 лет я пародировал политиков, высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников, которые обворовывают мой русский народ. И я имею как сатирик на это право.Так вот и сейчас я хочу, чтобы мой российский народ жил в мире и богатстве, а не в нищете и в изоляции. Поэтому своим юмористическим словом и делом буду высмеивать так, как могу, тех, кто стоит на пути развития России", – заявил Галкин.

Ранее певица публично не комментировала высказывания мужа, который осудил нападение РФ на Украину и публично высмеивает российских пропагандистов.