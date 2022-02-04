Солистка "Лисапетного батальона" Наталья Фалион: Я выжила, а мой любимый человек четыре месяца назад умер

"Мой любимый человек четыре месяца назад умер. Я не разглашала это. Счастьем надо делиться, чтобы и люди вокруг тебя были счастливы, а горе – это только твое. Не хотела огорчать всех людей, которые меня любят, искренне мне желают счастья. Мы заразились коронавирусом. Я выжила, а Сергей умер от коронавируса 30 сентября. Так что не все так просто. Я держусь. Люблю себя за то, что умею держаться", – рассказала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Falion (@nataliafalion)