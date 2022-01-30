Умер актер Леонид Куравлев

"Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном. Время и дата прощания уточняются", – цитирует агентство источник.

Контекст:

В начале января 2022 года Куравлев был доставлен в реанимацию московской больницы "Коммунарка". Врачи выявили у артиста пневмонию. После госпитализации Куравлева российские СМИ сообщили, что он был доставлен в больницу из дома престарелых.

В ходе обследования медики также диагностировали у актера поражение головного мозга, нарушение памяти, речи, мыслительных процессов и функции глотания. Чтобы актер мог получать питательные вещества, его экстренно прооперировали, вставив в желудок трубку для подачи питательной смеси.

В интервью российским СМИ люди из окружения семьи актера говорили, что его пребывание в доме престарелых оплачивал сын Василий. Сообщалось, что близкие якобы решили оформить его в специализированное заведение из-за того, что не могли оказать ему надлежащий уход.

Куравлев родился в Москве в 1936 году. Он прославился благодаря ролям в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная".

В 2012 году Куравлев овдовел, прожив в браке с женой Ниной 53 года. После смерти супруги артист ведет затворнический образ жизни.

В 2016 году рядом с могилой жены на Актерской аллее Троекуровского кладбища в Москве Куравлев установил массивную плиту со своим именем.

У Куравлева есть взрослые сын и дочь, а также трое внуков.