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14 января, 2022
 
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"Был немытый, мы вызвали лора, чтобы почистить уши". В доме престарелых рассказали, в каком состоянии к ним попал 85-летний Куравлев

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Куравлев с пневмонией находится в одной из московских больниц
Куравлев с пневмонией находится в одной из московских больниц
Фото: kino-teatr.ru

85-летний советский и российский актер Леонид Куравлев, оказавшийся в доме престарелых, не хотел видеться со своей дочерью, когда она его навещала. Об этом в передаче "Пусть говорят", анонс которой 14 января размещен на российском "Первом канале", рассказала сотрудник дома престарелых Надежда Орлова. Ее представили зрителям как руководителя московской службы клиентского сервиса центра реабилитации.

"Он очень плохо к родственникам своим относится, его дочка довела. Даже когда она приходила, он делал вид, что спал. Он о ней даже слышать ничего не хотел. Но жил с ней. Его из дома привезли к нам в очень плохом состоянии. Не она его сюда привезла, а привез сын. Думаю, что это был акт спасения какой-то. Он приехал худым, но с очень хорошим аппетитом. Предположить, что он отказывался от еды, нельзя. У нас шестиразовое питание – всегда он ел",  – заявила представитель дома престарелых.

Орлова также обратила внимание на то, что актер поступил к ним в очень неухоженном виде.

"Он был немытый, мы вызвали лора, чтобы почистить уши, потому что они не чистились", – отметила она.

Актриса Лариса Лужина, которая присутствовала на съемках передачи, посвященной Куравлеву, заявила, что ей "не очень верится", что близкие могли так поступить с артистом, который сейчас находится в реанимации московской больницы "Коммунарка".

Он был госпитализирован туда в начале января 2022 года, врачи выявили у артиста пневмонию. После госпитализации Куравлева российские СМИ сообщили, что он был доставлен в больницу из дома престарелых.

В ходе обследования медики также диагностировали у актера поражение головного мозга, нарушение памяти, речи, мыслительных процессов и функции глотания. Чтобы актер мог получать питательные вещества, его экстренно прооперировали, вставив в желудок трубку для подачи питательной смеси.

В интервью российским СМИ люди из окружения семьи актера говорили, что его пребывание в доме престарелых оплачивал сын Василий. Сообщалось, что близкие якобы решили оформить его в специализированное заведение из-за того, что не могли оказать ему надлежащий уход.

ВИДЕО
Видео: Пусть говорят / YouTube
Контекст:

Куравлев родился в Москве в 1936 году. Он прославился благодаря ролям в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная".

В 2012 году Куравлев овдовел, прожив в браке с женой Ниной 53 года. После смерти супруги артист ведет затворнический образ жизни.

В 2016 году рядом с могилой жены на Актерской аллее Троекуровского кладбища в Москве Куравлев установил массивную плиту со своим именем.

У Куравлева есть взрослые сын и дочь, а также трое внуков.

Теги: здоровье, больница, скандал, актер, Леонид Куравлев
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