У госпитализированного из дома престарелых 85-летнего Куравлева диагностировали поражение мозга

В 2016 году Куравлев установил себе памятник на кладбище Фото: kino-teatr.ru

Отмечается, что эти заболевания спровоцировали у артиста нарушение памяти, речи, мыслительных процессов и функции глотания. Чтобы актер мог получать питательные вещества, его экстренно прооперировали, вставив в желудок трубку для подачи питательной смеси.

Медики отметили, что после хирургического вмешательства Куравлев был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, так как может дышать самостоятельно.