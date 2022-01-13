"Это не то, что мы представляем". Стало известно, кто оплачивал пребывание 85-летнего Куравлева в доме престарелых

В 2016 году Куравлев установил себе памятник на кладбище Фото: kino-teatr.ru

В публикации отмечается, что пребывание Куравлева в доме престарелых оплачивал его сын Василий Куравлев. Отмечается, что актер находился в "прекрасных условиях" и благодаря уходу "шел на поправку", но потом заболел и был госпитализирован.

"Условия там прекрасные, это точно не то, что мы представляем, когда слышим "дом престарелых", – цитирует издание своего собеседника.

10 января 2022 года стало известно, что Куравлев находится в реанимации московской больницы "Коммунарка", у него выявили пневмонию. После госпитализации артиста российские СМИ сообщили, что он был доставлен в больницу из дома престарелых. В ходе обследования медики также диагностировали у актера поражение головного мозга, а также нарушение памяти, речи, мыслительных процессов и функции глотания. Чтобы актер мог получать питательные вещества, его экстренно прооперировали, вставив в желудок трубку для подачи питательной смеси.