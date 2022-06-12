"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото

"Друзья, поздравляю всех с большим праздником Святой Троицы! Это день единения всех христиан с Богом, единым в трех лицах: Богом-отцом, Богом-сыном, Богом – святым духом. Я искренне желаю вам, чтобы в этот день в ваш дом пришло святое тепло", – написала она.
Саливанчук отметила, что в мире не должно быть одиноких, несчастных и брошенных людей.
"Желаю вам всегда встречать праздники даже не втроем, а в кругу огромной и дружной семьи, потому что самое главное в жизни – это семья", – заявила актриса.
Саливанчук добавила, что Троица – большой праздник, когда нужно забыть все старые обиды и впустить в сердце столько любви и добра, сколько возможно.
"Пусть ваш дом наполнится благополучием и счастьем. Самое главное – желаю всем нам мира над головой", – написала она.
Актриса сопроводила пост снимками, для которых позировала лежа в постели в джинсах, белой футболке и носках такого же цвета.
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"Такая красивая!" – отметил ahmetkoyuncu1960.
"Вот это да! Это красивая женщина! С любовью из Японии", – написала poppoyamusic.
Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.