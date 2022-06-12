"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото

Саливанчук: Желаю вам всегда встречать праздники в кругу огромной и дружной семьи Фото: salivanchuk.anna / Instagram

"Друзья, поздравляю всех с большим праздником Святой Троицы! Это день единения всех христиан с Богом, единым в трех лицах: Богом-отцом, Богом-сыном, Богом – святым духом. Я искренне желаю вам, чтобы в этот день в ваш дом пришло святое тепло", – написала она.

Саливанчук отметила, что в мире не должно быть одиноких, несчастных и брошенных людей.

"Желаю вам всегда встречать праздники даже не втроем, а в кругу огромной и дружной семьи, потому что самое главное в жизни – это семья", – заявила актриса.

Саливанчук добавила, что Троица – большой праздник, когда нужно забыть все старые обиды и впустить в сердце столько любви и добра, сколько возможно.

"Пусть ваш дом наполнится благополучием и счастьем. Самое главное – желаю всем нам мира над головой", – написала она.

Актриса сопроводила пост снимками, для которых позировала лежа в постели в джинсах, белой футболке и носках такого же цвета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)

"Такая красивая!" – отметил ahmetkoyuncu1960.

"Вот это да! Это красивая женщина! С любовью из Японии", – написала poppoyamusic.