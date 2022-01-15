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15 января, 2022
 
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"Хочу – 57 кг". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук честно призналась, сколько сейчас весит

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саливанчук не скрывает, что поправилась за время праздников
Саливанчук не скрывает, что поправилась за время праздников
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук, супруга продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова, 14 января в Instagram Stories, отвечая на вопросы подписчиков, назвала свой точный вес и призналась, на сколько кг хочет похудеть.

"63 кг, хочу – 57",  – написала она на фото.

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Скриншот: salivanchuk.anna / Instagram

Контекст:

Анна Саливанчук родилась 17 августа 1985 года. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года. Всего вышло 14 сезонов сериала.

10 января Саливанчук призналась, что за время праздников поправилась на 2 кг и заявила, что переходит на правильное питание.

Теги: Анна Саливанчук
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