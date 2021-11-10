"Только не налысо". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук "психанула" и изменила прическу

"Я психанула и решила это сделать. Вообще, я боюсь изменений во внешности, но когда, как не сейчас? Всего лишь два с половиной часа и ты полтора месяца с укладкой!" – подписала она публикацию и спросила у подписчиков, понравилась ли им ее новая прическа.
"Вот такая я инопланетянка. Слушайте, а мне идет. Можно налысо брить", – сказала 36-летняя Саливанчук на видео.
"Какая красотка. Тебе очень идет", – написала _vale_riya___.
"Только не налысо" – попросил актрису romanmazur7.
"Вау! Кстати, очень клево вышло!" – прокомментировала lena_turbal.
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Саливанчук замужем за Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой".