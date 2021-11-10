"Только не налысо". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук "психанула" и изменила прическу

"Я психанула и решила это сделать. Вообще, я боюсь изменений во внешности, но когда, как не сейчас? Всего лишь два с половиной часа и ты полтора месяца с укладкой!" – подписала она публикацию и спросила у подписчиков, понравилась ли им ее новая прическа.

"Вот такая я инопланетянка. Слушайте, а мне идет. Можно налысо брить", – сказала 36-летняя Саливанчук на видео.

"Какая красотка. Тебе очень идет", – написала _vale_riya___.

"Только не налысо" – попросил актрису romanmazur7.

"Вау! Кстати, очень клево вышло!" – прокомментировала lena_turbal.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)