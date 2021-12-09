"Опухли лицо, глаза". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук рассказала, из-за чего рыдала полчаса в подушку

"Вчера не выходила в Stories. И знаете почему? Потому что ресурса не было. Уложила детей спать, забилась в подушку и рыдала. Плакала, как дура! Полчаса. Опухли лицо, глаза. А причина банальная. Я каждый день пишу и говорю вам о том, что нужно быть сильным, с высоко поднятой головой, добиваться, быть позитивным. Что так делать нельзя, как я делала вчера!" – написала она.

Актриса отметила, что все-таки иногда поплакать полезно.

"Потому что силы покидают время от времени. И так устаешь, что ничего не хочется в этой жизни. Хочется, чтобы пожалели и взяли на ручки. Да, я себя жалела. Потому что очень сильно устала. И мне хочется, чтобы и меня кто-то еще пожалел", – призналась Саливанчук.

Она подчеркнула, что, поплакав, нужно улыбнуться своему отражению и идти вперед. "Долго не рыдайте, только совсем чуть-чуть", – посоветовала актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)