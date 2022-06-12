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12 июня, 2022
 
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"Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины, а детей выстраивают буквой Z". Галкин заявил о "двух Россиях"

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Галкин: У меня есть моя Россия. Она у меня в сердце
Галкин: У меня есть моя Россия. Она у меня в сердце
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин, выехавший из РФ в Израиль, 12 июня в Instagram опубликовал пост по случаю Дня России.

"У меня есть моя Россия. Она у меня в сердце. Там много всего. Крыжовник с куста и скрип половиц на старой даче. И запах подмосковной электрички, на которой до дачи ехал. Это рыбалка с папой. Моя школа на юго-западе и встреча там с отцом Александром Менем. Это [диссидент Андрей] Сахаров на трибуне Съезда народных депутатов. Это [актриса] Чулпан Хаматова в "Грозе" Островского. Это [актриса Лия] Ахеджакова и [актер Олег] Басилашвили. Это "Калина красная" [писателя] Василия Шукшина. Это [культурологи Юрий] Лотман и [Дмитрий] Лихачев. Это поле, по которому бежит маленький Обломов в великом фильме [режиссера Никиты] Михалкова, и музыка [композитора Эдуарда] Артемьева, что звучит там. Это песни Аллы [Пугачевой], "Машины времени", ДДТ и [Александра] Вертинского. Это дети из моего шоу "Лучше всех!" Это мой дом и моя семья. Это Байкал и сопки Бурятии из моего детства, это шихан Куштау, на котором я обязательно побываю. Всего не перечислишь", – заявил он.
Галкин отметил, что, вместе с тем, есть и другая Россия.

"... в которой выгоняли Сахарова с трибуны, в которой убили отца Александра Меня, в которой Шукшин – это теперь про дележку квартир в эфире, а Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины; та Россия, где пытались сравнять с землей Куштау, где запрещают концерты ДДТ, а детей выстраивают буквой Z. Сегодня День России. Я люблю и поздравляю ту Россию, которая у меня в сердце", – отметил он.

Контекст:

Галкин в первые дни войны осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.

Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Украина, Израиль, война, Лия Ахеджакова, Никита Михалков, война России против Украины, ДДТ, Максим Галкин, Чулпан Хаматова, Лидия Федосеева-Шукшина
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