"Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины, а детей выстраивают буквой Z". Галкин заявил о "двух Россиях"

Галкин: У меня есть моя Россия. Она у меня в сердце Фото: maxgalkinru / Instagram

"У меня есть моя Россия. Она у меня в сердце. Там много всего. Крыжовник с куста и скрип половиц на старой даче. И запах подмосковной электрички, на которой до дачи ехал. Это рыбалка с папой. Моя школа на юго-западе и встреча там с отцом Александром Менем. Это [диссидент Андрей] Сахаров на трибуне Съезда народных депутатов. Это [актриса] Чулпан Хаматова в "Грозе" Островского. Это [актриса Лия] Ахеджакова и [актер Олег] Басилашвили. Это "Калина красная" [писателя] Василия Шукшина. Это [культурологи Юрий] Лотман и [Дмитрий] Лихачев. Это поле, по которому бежит маленький Обломов в великом фильме [режиссера Никиты] Михалкова, и музыка [композитора Эдуарда] Артемьева, что звучит там. Это песни Аллы [Пугачевой], "Машины времени", ДДТ и [Александра] Вертинского. Это дети из моего шоу "Лучше всех!" Это мой дом и моя семья. Это Байкал и сопки Бурятии из моего детства, это шихан Куштау, на котором я обязательно побываю. Всего не перечислишь", – заявил он.

Галкин отметил, что, вместе с тем, есть и другая Россия.

"... в которой выгоняли Сахарова с трибуны, в которой убили отца Александра Меня, в которой Шукшин – это теперь про дележку квартир в эфире, а Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины; та Россия, где пытались сравнять с землей Куштау, где запрещают концерты ДДТ, а детей выстраивают буквой Z. Сегодня День России. Я люблю и поздравляю ту Россию, которая у меня в сердце", – отметил он.