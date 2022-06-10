Бульвар Шоубиз
 
10 июня, 2022
 
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"Гэбэшное быдло из питерской подворотни". Кондратюк высказался о Путине и показал его изображение с голым торсом

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Кондратюк: Ненавижу, когда всякие модные недоучки-хайпожеры пытаются объяснить действия кремлевского рецидивиста какими-то научными терминами, идеями, парадигмами!
Кондратюк: Ненавижу, когда всякие модные недоучки-хайпожеры пытаются объяснить действия кремлевского рецидивиста какими-то научными терминами, идеями, парадигмами!
Фото: Igor Kondratiuk / Facebook

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк на своей странице в Facebook 10 июня заявил, что любые объяснения действий президента РФ Владимира Путина против Украины – это банальный "срач во время войны".

"Когда больное на голову невежественное гэбэшное быдло из питерской подворотни размышляет, что оно – аки "Петр Первый – расширитель земель", имея при этом ядерное оружие, миру поможет выжить лишь быстрая нейтрализация этого извращенного убийцы! И как я ненавижу, когда всякие модные недоучки-хайпожеры пытаются объяснить действия кремлевского рецидивиста какими-то научными терминами, идеями, парадигмами!" – написал он.

Кондратюк заявил, что действия насильника, убийцы и мародера не требуют никаких объяснений, а нуждаются только в решительном отпоре.

"Ибо единственно возможное объяснение действий Х...йла – "он – ...бнутый", – добавил продюсер, отметив, что авторство этого определения Путина принадлежит российскому оппозиционеру Борису Немцову.

"Все остальные объяснения – это банальный срач во время войны", – заявил Кондратюк.

Пост он сопроводил изображением Путина с голой грудью и татуировкой в виде серпа и молота.

https://www.facebook.com/igor.kondratiuk.5/posts/3869071039897853

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Кондратюк остался в Украине, не выехал и после того, как отметил 14 марта 60-летие. 12 марта он перевел ВСУ 300 тыс. грн и призвал подписчиков последовать его примеру. 14 марта, в день своего юбилея, Кондратюк сообщил, что российские оккупанты обстреляли его дом. Во время обстрела в доме никого не было. Кондратюк с женой переехал во Львов за две недели до случившегося.

По словам продюсера, он уже подал документы на оформление государственной помощи для восстановления дома, но готов ее получить только в том случае, если она будет за счет репараций РФ.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, война России против Украины, Игорь Кондратюк, телеведущий, российские оккупанты
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