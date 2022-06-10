"Гэбэшное быдло из питерской подворотни". Кондратюк высказался о Путине и показал его изображение с голым торсом

"Когда больное на голову невежественное гэбэшное быдло из питерской подворотни размышляет, что оно – аки "Петр Первый – расширитель земель", имея при этом ядерное оружие, миру поможет выжить лишь быстрая нейтрализация этого извращенного убийцы! И как я ненавижу, когда всякие модные недоучки-хайпожеры пытаются объяснить действия кремлевского рецидивиста какими-то научными терминами, идеями, парадигмами!" – написал он.

Кондратюк заявил, что действия насильника, убийцы и мародера не требуют никаких объяснений, а нуждаются только в решительном отпоре.

"Ибо единственно возможное объяснение действий Х...йла – "он – ...бнутый", – добавил продюсер, отметив, что авторство этого определения Путина принадлежит российскому оппозиционеру Борису Немцову.

"Все остальные объяснения – это банальный срач во время войны", – заявил Кондратюк.

Пост он сопроводил изображением Путина с голой грудью и татуировкой в виде серпа и молота.

Война России против Украины. Главное (обновляется)