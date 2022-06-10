"Гэбэшное быдло из питерской подворотни". Кондратюк высказался о Путине и показал его изображение с голым торсом

"Когда больное на голову невежественное гэбэшное быдло из питерской подворотни размышляет, что оно – аки "Петр Первый – расширитель земель", имея при этом ядерное оружие, миру поможет выжить лишь быстрая нейтрализация этого извращенного убийцы! И как я ненавижу, когда всякие модные недоучки-хайпожеры пытаются объяснить действия кремлевского рецидивиста какими-то научными терминами, идеями, парадигмами!" – написал он.
Кондратюк заявил, что действия насильника, убийцы и мародера не требуют никаких объяснений, а нуждаются только в решительном отпоре.
"Ибо единственно возможное объяснение действий Х...йла – "он – ...бнутый", – добавил продюсер, отметив, что авторство этого определения Путина принадлежит российскому оппозиционеру Борису Немцову.
"Все остальные объяснения – это банальный срач во время войны", – заявил Кондратюк.
Пост он сопроводил изображением Путина с голой грудью и татуировкой в виде серпа и молота.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения РФ на Украину Кондратюк остался в Украине, не выехал и после того, как отметил 14 марта 60-летие. 12 марта он перевел ВСУ 300 тыс. грн и призвал подписчиков последовать его примеру. 14 марта, в день своего юбилея, Кондратюк сообщил, что российские оккупанты обстреляли его дом. Во время обстрела в доме никого не было. Кондратюк с женой переехал во Львов за две недели до случившегося.
По словам продюсера, он уже подал документы на оформление государственной помощи для восстановления дома, но готов ее получить только в том случае, если она будет за счет репараций РФ.