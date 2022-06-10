Роднянский: Российская общественная жизнь забурлила пещерным позорным антисемитизмом

"Если помните, то среди целей этой безумной войны Кремль назвал некую "денацификацию" Украины. Речь шла об "уничтожении нацистов, руководящих Украиной". Подумав, я соглашусь с необходимостью "денацификации"… но не в Украине. Российская общественная жизнь забурлила пещерным позорным антисемитизмом", – заявил продюсер.

Он привел слова кремлевского пропагандиста Михаила Шахназарова о галеристе Марате Гельмане.

"Скупщик краденого и организатор тель-авивского фестиваля "Словоново" открыто топит за уничтожение России как государства. Но знаете, что самое страшное? Что они реально верят в реванш. И верят небезосновательно. Таким, как Гельман, простили расстрел царской семьи и другие деяния, на которые человек разумный, да и человек вообще, не способен", – процитировал Шахназарова Роднянский.

Он подчеркнул, что под фразой "таким, как Гельман", Шахназаров имеет в виду евреев. За это, отметил, Роднянский, пропагандист подпадает под уголовную ответственность "За разжигание межнациональной розни", но сейчас в РФ до этого никому нет дела, так как там заявили, что "все нацисты в Украине".

Роднянского возмутил также заголовок статьи в российской "Экспресс-газете" о выступлениях шоумена Максима Галкина в Израиле – "Кривляется перед евреями и льет грязь на Родину". При этом, как подчеркнул Родянский, в России подобные заявления и заголовки не возмущают ни широкую общественность, ни правоохранителей.

Роднянский добавил, что после 33 лет жизни в России страну был вынужден покинуть главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

"После начала войны в Украине российские власти оказывали беспрецедентное давление на руководство московской еврейской религиозной общины и лично на раввина Гольдшмидта с целью заставить их публично высказаться в поддержку войны. Гольдшмидт отказался. Тогда власти попытались сместить его с должности. Сделать это им не удалось – несмотря на давление и угрозы, Гольдшмидт был переизбран главным раввином Москвы на следующие семь лет. Правда, он теперь главный раввин Москвы в изгнании. Надеюсь, что не очень долгом", – написал продюсер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Роднянскии * (@alexander.rodnyansky)

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