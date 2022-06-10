Бульвар Шоубиз
 
10 июня, 2022
 
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Роднянский: Российская общественная жизнь забурлила пещерным позорным антисемитизмом

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Роднянский подчеркнул, что российская общественность и правоохранители не реагирует на антисемитизм
Роднянский подчеркнул, что российская общественность и правоохранители не реагирует на антисемитизм
Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

Российско-украинский продюсер Александр Роднянский в Instagram 9 июня привел примеры антисемитизма в современном российском обществе.

"Если помните, то среди целей этой безумной войны Кремль назвал некую "денацификацию" Украины. Речь шла об "уничтожении нацистов, руководящих Украиной". Подумав, я соглашусь с необходимостью "денацификации"… но не в Украине. Российская общественная жизнь забурлила пещерным позорным антисемитизмом", – заявил продюсер.

Он привел слова кремлевского пропагандиста Михаила Шахназарова о галеристе Марате Гельмане.

"Скупщик краденого и организатор тель-авивского фестиваля "Словоново" открыто топит за уничтожение России как государства. Но знаете, что самое страшное? Что они реально верят в реванш. И верят небезосновательно. Таким, как Гельман, простили расстрел царской семьи и другие деяния, на которые человек разумный, да и человек вообще, не способен", – процитировал Шахназарова Роднянский.

Он подчеркнул, что под фразой "таким, как Гельман", Шахназаров имеет в виду евреев. За это, отметил, Роднянский, пропагандист подпадает под уголовную ответственность "За разжигание межнациональной розни", но сейчас в РФ до этого никому нет дела, так как там заявили, что "все нацисты в Украине".

Роднянского возмутил также заголовок статьи в российской "Экспресс-газете" о выступлениях шоумена Максима Галкина в Израиле – "Кривляется перед евреями и льет грязь на Родину". При этом, как подчеркнул Родянский, в России подобные заявления и заголовки не возмущают ни широкую общественность, ни правоохранителей.

Роднянский добавил, что после 33 лет жизни в России страну был вынужден покинуть главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

"После начала войны в Украине российские власти оказывали беспрецедентное давление на руководство московской еврейской религиозной общины и лично на раввина Гольдшмидта с целью заставить их публично высказаться в поддержку войны. Гольдшмидт отказался. Тогда власти попытались сместить его с должности. Сделать это им не удалось – несмотря на давление и угрозы, Гольдшмидт был переизбран главным раввином Москвы на следующие семь лет. Правда, он теперь главный раввин Москвы в изгнании. Надеюсь, что не очень долгом", – написал продюсер.

hh

Контекст:

14 мая в интервью "ВBC News Україна" Роднянский заявил, что Путин готовился к нападению на Украину с того момента, как занял этот пост. 

Продюсер в первые дни после нападения РФ на Украину осудил российскую агрессию. В последние годы он жил и работал в Москве. 20 марта продюсер заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".

Теги: Россия, Украина, Израиль, Москва, Кремль, пропаганда, антисемитизм, фестиваль, агрессия, нападение, Марат Гельман, Александр Роднянский, Максим Галкин, интервью, продюсер, шоумен
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