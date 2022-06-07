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07 июня, 2022
 
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Галкин показал, сколько зрителей пришло на его концерт в рамках израильского тура, и снял селфи

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Галкин продолжает свой тур по Израилю
Галкин продолжает свой тур по Израилю
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин 7 июня в Instagram опубликовал ролик, в котором показал зрительный зал на своем концерте в Ашдоде (Израиль).

"Спасибо, Ашдод!" – написал он.

В ролике шоумен показал, как едет в автомобиле, концертный зал, в котором проходило его выступление, зрителей, которые пришли на его шоу, – Галкин собрал аншлаг. Также в ролике шоумен показал себя вблизи (селфи-кадр), и на сцене.

Контекст:

Галкин в первые дни войны осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.

Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Теги: Россия, Украина, Израиль, концерт, Максим Галкин, шоумен
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