Мужчина сыграл "Ой, у лузі червона калина" возле Кремля

"Ой, у лузі червона калина" – в 20-ти метрах от сами видите чего", – говорится в сообщении.
Судя по видео, оно было снято в Александровском саду, который расположен вдоль западной кремлевской стены.
Был ли мужчина задержан за это – неизвестно.
Гимн сечевых стрельцов обрел новую популярность после того, как ее во время войны в центре Киева исполнил фронтмен группы "Бумбокс", вступивший в тероборону Андрей Хлывнюк.
После этого фронтмен британской группы Pink Floyd Дэвид Гилмор предложил Хлывнюку записать эту песню вместе в поддержку Украины. Премьера совместной песни под названием Hey, Hey, Rise Up состоялась 7 апреля. Деньги, вырученные от продажи песни, будут переданы на гуманитарную помощь украинскому народу.
Спустя неделю композиция заняла первое место в британском чарте самых скачиваемых мелодий.