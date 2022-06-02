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Мужчина сыграл "Ой, у лузі червона калина" возле Кремля

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Судя по видео, оно было снято в Александровском саду, который расположен вдоль западной кремлевской стены
Судя по видео, оно было снято в Александровском саду, который расположен вдоль западной кремлевской стены
Фото: depositphotos.com

В Москве неизвестный мужчина сыграл на аккордеоне гимн сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина" возле стен Кремля. Видео с центра российской столицы 31 мая опубликовал Telegram-канал "Супер".

"Ой, у лузі червона калина" – в 20-ти метрах от сами видите чего", – говорится в сообщении.

Судя по видео, оно было снято в Александровском саду, который расположен вдоль западной кремлевской стены.

Был ли мужчина задержан за это – неизвестно.

Контекст:

Гимн сечевых стрельцов обрел новую популярность после того, как ее во время войны в центре Киева исполнил фронтмен группы "Бумбокс", вступивший в тероборону Андрей Хлывнюк.

После этого фронтмен британской группы Pink Floyd Дэвид Гилмор предложил Хлывнюку записать эту песню вместе в поддержку Украины. Премьера совместной песни под названием Hey, Hey, Rise Up состоялась 7 апреля. Деньги, вырученные от продажи песни, будут переданы на гуманитарную помощь украинскому народу.

Спустя неделю композиция заняла первое место в британском чарте самых скачиваемых мелодий.

Теги: Россия, Украина, Москва, Кремль, война России против Украины
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