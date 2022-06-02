Мужчина сыграл "Ой, у лузі червона калина" возле Кремля

Судя по видео, оно было снято в Александровском саду, который расположен вдоль западной кремлевской стены Фото: depositphotos.com

"Ой, у лузі червона калина" – в 20-ти метрах от сами видите чего", – говорится в сообщении.

Судя по видео, оно было снято в Александровском саду, который расположен вдоль западной кремлевской стены.

Был ли мужчина задержан за это – неизвестно.