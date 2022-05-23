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23 мая, 2022
 
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Группа из Кении на украинском языке и языке суахили спела "Ой, у лузі червона калина". Видео

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Солистка кенийской группы спела гимн сечевых стрельцов на двух языках
Солистка кенийской группы спела гимн сечевых стрельцов на двух языках
Скриншот: Embassy of Ukraine in the Republic of Kenya /Посольство України в Кенії / Facebook

Кенийская группа That She Said на одном из концертов исполнила на украинском языке, а также на языке суахили гимн сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина". Соответствующее видео опубликовано 21 мая на странице Посольства Украины в Кении в Facebook.

На сцене во время выступления также были флаги Украины и Кении. 

https://www.facebook.com/UKRinKEN/videos/3141017186114528/

Контекст:

Гимн сечевых стрельцов обрел новую популярность после того, как ее во время войны в центре Киева исполнил фронтмен группы, вступивший в тероборону Андрей Хлывнюк.

После этого фронтмен британской группы Pink Floyd Дэвид Гилмор предложил Хлывнюку записать эту песню вместе в поддержку Украины. Премьера совместной песни под названием Hey, Hey, Rise Up состоялась 7 апреля. Деньги, вырученные от продажи песни, будут переданы на гуманитарную помощь украинскому народу.

Спустя неделю композиция заняла первое место в британском чарте самых скачиваемых мелодий.

Теги: посольство, Кения, война России против Украины, посольство Украины, песня
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