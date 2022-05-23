Группа из Кении на украинском языке и языке суахили спела "Ой, у лузі червона калина". Видео

На сцене во время выступления также были флаги Украины и Кении.

Контекст:

Гимн сечевых стрельцов обрел новую популярность после того, как ее во время войны в центре Киева исполнил фронтмен группы, вступивший в тероборону Андрей Хлывнюк.

После этого фронтмен британской группы Pink Floyd Дэвид Гилмор предложил Хлывнюку записать эту песню вместе в поддержку Украины. Премьера совместной песни под названием Hey, Hey, Rise Up состоялась 7 апреля. Деньги, вырученные от продажи песни, будут переданы на гуманитарную помощь украинскому народу.

Спустя неделю композиция заняла первое место в британском чарте самых скачиваемых мелодий.