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20 мая, 2022
 
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Решетник спел "Ой, у лузі червона калина". Видео

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Решетник: Мы дома
Решетник: Мы дома
Фото: grisha_reshetnik / Instagram

Украинский телеведущий Григорий Решетник 20 мая в Instagram опубликовал ролик, снятый в Карпатах.

Телеведущий а капелла спел патриотическую песню "Ой, у лузі червона калина". Он отметил, что с семьей вернулся в Украину.

"Доброе утро, Украина! Мы дома", – написал Решетник.

Ранее он побывал в Праге и Варшаве у своих друзей. Об этом он рассказывал в Instagram 15 мая.

"На благотворительный концерт в Прагу мы отправились через Варшаву. Нас очень давно приглашали к себе наши друзья-кумовья [бывшая участница щоу "Холостяк"] Яна Станишевская и [бизнесмен] Виктор Нобиуз", – сказал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на "Первом национальном". Является ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ, а также других проектов на этом канале.

Вместе с женой, телеведущей Кристиной Тымчук, он воспитывает троих сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020). Решетник с семьей после начала войны все время оставался в Украине.

24 февраля президент Украины объявил всеобщую мобилизацию. Она предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов. Мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет в связи с военным положением временно ограничен выезд из страны. Многодетные отцы могут получать право выезда за границу во время мобилизации.

Теги: Украина, война, Карпаты, видео, война России против Украины, Холостяк, телеведущий, Григорий Решетник, мужчины, ведущий
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