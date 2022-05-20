Решетник спел "Ой, у лузі червона калина". Видео

Телеведущий а капелла спел патриотическую песню "Ой, у лузі червона калина". Он отметил, что с семьей вернулся в Украину.

"Доброе утро, Украина! Мы дома", – написал Решетник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григоріи * Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)

Ранее он побывал в Праге и Варшаве у своих друзей. Об этом он рассказывал в Instagram 15 мая.

"На благотворительный концерт в Прагу мы отправились через Варшаву. Нас очень давно приглашали к себе наши друзья-кумовья [бывшая участница щоу "Холостяк"] Яна Станишевская и [бизнесмен] Виктор Нобиуз", – сказал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chrystyna Reshetnik (@kristina_reshetnik)

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