"Песня легла на душу". Ребрик с дочерьми спела "Ой, у лузі червона калина"

"Совершенствуемся. Сначала просто пели, а теперь еще и мама Лиля вспомнила, как на пианино играла в детстве!" – написала она.

Ребрик отметила, что записала ролик у себя дома, где она обустроила студию для дистанционного выхода в эфиры программы "Утро с Украиной" на канале "Украина".

"По военной тематике "Ой, у лузі" нам больше всего легло на душу", – призналась она.

Телеведущая сопроводила пост хештегом "Все будет Украина".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

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