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21 апреля, 2022
 
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"Песня легла на душу". Ребрик с дочерьми спела "Ой, у лузі червона калина"

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Ребрик: Все будет Украина
Ребрик: Все будет Украина
Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик 20 апреля в Instagram показала, как со своими детьми, 10-летней Дианой и четырехлетней Полиной, исполняет патриотическую песню "Ой, у лузі червона калина".

"Совершенствуемся. Сначала просто пели, а теперь еще и мама Лиля вспомнила, как на пианино играла в детстве!" – написала она.

Ребрик отметила, что записала ролик у себя дома, где она обустроила студию для дистанционного выхода в эфиры программы "Утро с Украиной" на канале "Украина".

"По военной тематике "Ой, у лузі" нам больше всего легло на душу", – призналась она.

Телеведущая сопроводила пост хештегом "Все будет Украина".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".

Ребрик замужем за хореографом Андреем Диким. У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018).

Теги: дети, телеведущая, актриса, Лилия Ребрик
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