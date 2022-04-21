"Песня легла на душу". Ребрик с дочерьми спела "Ой, у лузі червона калина"

"Совершенствуемся. Сначала просто пели, а теперь еще и мама Лиля вспомнила, как на пианино играла в детстве!" – написала она.
Ребрик отметила, что записала ролик у себя дома, где она обустроила студию для дистанционного выхода в эфиры программы "Утро с Украиной" на канале "Украина".
"По военной тематике "Ой, у лузі" нам больше всего легло на душу", – призналась она.
Телеведущая сопроводила пост хештегом "Все будет Украина".
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Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".
Ребрик замужем за хореографом Андреем Диким. У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018).