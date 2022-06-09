"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле

"Вечер. Боря Орлов зашел", – написал он.

На фото Макаревич, его супруга и Орлов сидят за столом, в руке музыканта рюмка.

"Пьянствуете? Хорошо", – прокомментировал бизнесмен Сергей Архипов.

Контекст:

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.

В Израиле у музыканта 6 апреля родился сын.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.