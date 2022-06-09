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09 июня, 2022
 
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"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле

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Макаревич показал, как провел вечер с коллегой
Макаревич показал, как провел вечер с коллегой
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич, переехавший из РФ в Израиль, 8 июня в Facebook поделился совместным снимком со своей женой, бизнесвумен Эйнат Кляйн, и российским художником Борисом Орловым.

"Вечер. Боря Орлов зашел", – написал он.

На фото Макаревич, его супруга и Орлов сидят за столом, в руке музыканта рюмка.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/6066468333369959

"Пьянствуете? Хорошо", – прокомментировал бизнесмен Сергей Архипов.

Контекст:

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.

В Израиле у музыканта 6 апреля родился сын.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.

Теги: Россия, Украина, музыка, Андрей Макаревич, художник, агрессия, музыкант, застолье, Эйнат Кляйн, Борис Орлов
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