Бульвар Шоубиз
 
15 июня, 2022
 
Новости

"Они нужны нам как оружие". Арестович рассказал, как нужно работать с россиянами, воюющими с путинским режимом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арестович: Война ведется не только лишь военными способами. И не только на территории
Арестович: Война ведется не только лишь военными способами. И не только на территории
Фото: alexey.arestovich / Instagram

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 14 июня в Instagram заявил, что войну нужно вести не только на поле боя.

"Война ведется не только лишь военными способами. И не только на территории. На культурном и информационном поле проходят не менее жестокие бои. Эта война за умы и сердца происходит не столь отчетливо, но не менее эффективно для тех, кто умеет ее вести. Страх от активных действий в этом поле происходит от отсутствия положительного опыта. Мы чувствуем себя жертвой из-за наличия негативного опыта", – отметил он.

Арестович подчеркнул, что такой же страх был от мысли о военных действиях до начала полномасштабного вторжения российских войск, пока они не были побиты под Киевом, Черниговом, Сумами, пока не потопили "Москву".

"Мы быстро научились эффективно воевать. Должны ли мы перетягивать на свою сторону россиян, тоже воюющих с путинским режимом (президента РФ Владимира Путина. – "ГОРДОН"), имея огромную аудиторию в РФ? Это наше эффективное оружие на информационном и культурном фронте. Почему мы должны от нее сознательно отказываться?" – сказал он.

В ролике, являющимся частью интервью Арестовича Сергею Иванову на YouTube-канале ISLND TV, советник офиса президента сказал, что сказал, что таких россиян нужно абсорбировать, перевербовать и бросить обратно в Россию. По его словам, таких людей необходимы тысячи.

"Они нужны нам как оружие. С оружием людским нужно мягко работать", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузии. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – общего сына и свою дочь от предыдущих отношений.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, оружие, война, культура, военные, Алексей Арестович, советник, война России против Украины, интервью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Елена ПОСКАННАЯ
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Елена ПОСКАННАЯ
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Ризатдинова: Я говорю: "Бабушка, война. Ракеты прилетают из России". А она: "Вас же спасают". И это женщина, с которой я прожила все детство
  Ризатдинова: Я говорю: "Бабушка, война. Ракеты прилетают из России". А она: "Вас же спасают". И это женщина, с которой я прожила все детство
"Никто не может быть морально готов к войне". Дорофеева поделилась советами психолога, как пережить тяжелое время
"Никто не может быть морально готов к войне". Дорофеева поделилась советами психолога, как пережить тяжелое время
"Они нужны нам как оружие". Арестович рассказал, как нужно работать с россиянами, воюющими с путинским режимом
"Они нужны нам как оружие". Арестович рассказал, как нужно работать с россиянами, воюющими с путинским режимом
"Наша одесская семья ждет тебя". Мать Тодоренко впервые публично обратилась к замалчивающий войну дочери
"Наша одесская семья ждет тебя". Мать Тодоренко впервые публично обратилась к замалчивающий войну дочери
В США состоится благотворительный концерт "Вечер в поддержку Украины". Откроет мероприятие произведение композитора Гордона-младшего
В США состоится благотворительный концерт "Вечер в поддержку Украины". Откроет мероприятие произведение композитора Гордона-младшего
Витовская-Ванца: Сопротивление на востоке и юге сейчас наибольшее достижение последних восьми лет
Витовская-Ванца: Сопротивление на востоке и юге сейчас – наибольшее достижение последних восьми лет
  Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются
  Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются
"С духом все в порядке". Певец Кривошапко заявил, что защищает Украину в составе добровольческого батальона
"С духом все в порядке". Певец Кривошапко заявил, что защищает Украину в составе добровольческого батальона
"Искалеченные тела героев, которые ощутили все ужасы войны. И огонек в их глазах". Серга выступил в госпитале перед защитниками Украины
"Искалеченные тела героев, которые ощутили все ужасы войны. И огонек в их глазах". Серга выступил в госпитале перед защитниками Украины
  Гвоздева о Loboda: Если ты знаешь, что в твоей стране война, ты не можешь месяц ждать, а потом на тебя озарение снизошло. Короче, не верю
  Гвоздева о Loboda: Если ты знаешь, что в твоей стране война, ты не можешь месяц ждать, а потом на тебя озарение снизошло. Короче, не верю
  Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину
  Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину
"Я проснулся без всего". Пианиста Хмару во время зарубежных гастролей в поддержку ВСУ обокрали в поезде на €8 тыс.
"Я проснулся без всего". Пианиста Хмару во время зарубежных гастролей в поддержку ВСУ обокрали в поезде на €8 тыс.
Актер студии "Квартал 95" в образе "священника-кэгэбиста" о россиянах: Ной на ковчег по ошибке посадил свинью с собакой. Так мы и появились
Актер студии "Квартал 95" в образе "священника-кэгэбиста" о россиянах: Ной на ковчег по ошибке посадил свинью с собакой. Так мы и появились
"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации
"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации
  "Я очень волновалась, как парень примет меня с ребенком. Но он принял, они общаются". Ризатдинова рассказала о новых отношениях и свадьбе
  "Я очень волновалась, как парень примет меня с ребенком. Но он принял, они общаются". Ризатдинова рассказала о новых отношениях и свадьбе
"Там спокойно, нервы никто не мотает". Замалчивающая войну против Украины Лолита из России вылетела в другую страну
"Там спокойно, нервы никто не мотает". Замалчивающая войну против Украины Лолита из России вылетела в другую страну
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 