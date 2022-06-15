"Они нужны нам как оружие". Арестович рассказал, как нужно работать с россиянами, воюющими с путинским режимом

Арестович: Война ведется не только лишь военными способами. И не только на территории Фото: alexey.arestovich / Instagram

"Война ведется не только лишь военными способами. И не только на территории. На культурном и информационном поле проходят не менее жестокие бои. Эта война за умы и сердца происходит не столь отчетливо, но не менее эффективно для тех, кто умеет ее вести. Страх от активных действий в этом поле происходит от отсутствия положительного опыта. Мы чувствуем себя жертвой из-за наличия негативного опыта", – отметил он.

Арестович подчеркнул, что такой же страх был от мысли о военных действиях до начала полномасштабного вторжения российских войск, пока они не были побиты под Киевом, Черниговом, Сумами, пока не потопили "Москву".

"Мы быстро научились эффективно воевать. Должны ли мы перетягивать на свою сторону россиян, тоже воюющих с путинским режимом (президента РФ Владимира Путина. – "ГОРДОН"), имея огромную аудиторию в РФ? Это наше эффективное оружие на информационном и культурном фронте. Почему мы должны от нее сознательно отказываться?" – сказал он.

В ролике, являющимся частью интервью Арестовича Сергею Иванову на YouTube-канале ISLND TV, советник офиса президента сказал, что сказал, что таких россиян нужно абсорбировать, перевербовать и бросить обратно в Россию. По его словам, таких людей необходимы тысячи.

"Они нужны нам как оружие. С оружием людским нужно мягко работать", – заявил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Арестович (@alexey.arestovich)

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