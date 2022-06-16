Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео

Loboda: Не знаю, что должно произойти, чтобы украинцы простили все то, что происходило в Ирпене Фото: lobodaofficial / Instagram

"Я не знаю, что должно произойти, чтобы украинцы простили все то, что происходило здесь, – написала она. – Ирпень. 112- день войны".

Во время визита в город певицу сопровождал мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Это первый приезд певицы в Украину – после начала войны она уехала из РФ в Латвию.

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