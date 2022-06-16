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16 июня, 2022
 
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Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео

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Loboda: Не знаю, что должно произойти, чтобы украинцы простили все то, что происходило в Ирпене
Loboda: Не знаю, что должно произойти, чтобы украинцы простили все то, что происходило в Ирпене
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda впервые после начала войны приехала в Украину. Артистка посетила разрушенный российскими оккупантами город Ирпень Киевской области, в котором родилась в 1982 году. Соответствующее видео она опубликовала 15 июня на своей странице в Instagram.

"Я не знаю, что должно произойти, чтобы украинцы простили все то, что происходило здесь,  написала она. – Ирпень. 112- день войны". 

Во время визита в город певицу сопровождал мэр Ирпеня Александр Маркушин. 

Это первый приезд певицы в Украину – после начала войны она уехала из РФ в Латвию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 марта Loboda, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 28 марта о волонтерской деятельности певицы рассказал мэр Борисполя Владимир Борисенко. По его словам, артистка передала для теробороны автомобиль и оплатила счет более чем на 1,5 млн грн для покупки бронежилетов и турникетов.

В конце марта стало известно, что певицу Loboda удалили из базы сайта theylovewar.com ("Они любят войну"), куда она была внесена за замалчивание агрессии путинского режима.

Украинская певица Оля Полякова, комментируя позицию Loboda, назвала ее двуличной, а ее коллега Даша Астафьева призналась, что артистка ее заблокировала в социальных сетях. "Она типа говорила о войне, но сейчас войны идут не только в нашей стране. О какой войне ты говорила?" – обратилась к Loboda Астафьева.

Кум певицы, украинский ведущий Анатолий Анатолич, комментируя молчание артистки в первый месяц войны, заявил, что она не могла говорить, так как в это время вместе с членами своей семьи находились в РФРанее певица говорила, что в 2019 году купила недвижимость в одной из европейских стран, и проживает там, а не в РФ, где строила карьеру.

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение. 

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах. 

По состоянию на начало июня в Киевской области были найдены тела более 1300 мирных жителей, убитых оккупантами. По данным полиции, большинство из них были убиты из стрелкового оружия. 

Теги: Светлана Лобода, Ирпень, война России против Украины, Loboda, Александр Маркушин
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