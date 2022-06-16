Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой

"Я не считаю, что украинская культура меньше, чем российская или любая другая в мире. Культуры вообще нельзя сравнивать по величине. Она либо есть, либо ее нет. Украинская есть. И она находится перед взрывом", – заявил Арестович.
Советник главы Офиса президента заявил, что после войны произойдет расцвет национальной украинской культуры.
"Дело в том, что российской культуры нет как таковой. У них [у россиян] сейчас есть ресентимент по XIX веку и советскому периоду", – отметил он.
Арестович подчеркнул, что украинцам следует работать над политической культурой и изменять реакции на цивилизационные и исторические вызовы.
"Основой нашей политической культуры является воля. Свобода как образ жизни. Продуцировать и экспортировать собственные смыслы, а не прятаться под одеяло от российских слов", – сказал он.
В ролике, являющемся частью интервью Арестовича Сергею Иванову на YouTube-канале ISLND TV, Арестович подчеркнул, что украинский язык должен стать престижным для украинцев.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузии. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.
Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – общего сына и свою дочь от предыдущих отношений.