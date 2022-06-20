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20 июня, 2022
 
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Данилко о возможной службе в ВСУ: Это то же самое, что сказать: "Залужный, давайте наклеим ваш плакат и скажем: "Поет Залужный"

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Данилко о службе в армии: Я не военный. Должны быть профессионалы в каждом деле
Данилко о службе в армии: Я не военный. Должны быть профессионалы в каждом деле
Фото: v_serduchka / Instagram

Украинский актер Андрей Данилко, который выступает в образе певицы Верки Сердючки, в интервью, которое 20 июня опубликовано на YouTube-канале ICTV, ответил на вопрос, пойдет ли защищать Украину от российских оккупантов в случае необходимости.

"Если нужно будет пойти на фронт и взять в руки оружие – что будете делать?– спросила у актера журналистка.

"Это должны делать профессионалы", – сказал актер, отметив, что у него в том числе нет физической подготовки.

По словам Данилко, призвать его в армию – все равно, что попросить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного выступить с концертом. 

"Это то же самое, что сказать: "Залужный, давайте мы наклеим ваш плакат на Дворце "Украина" и скажем: "Поет и рассказывает Залужный", – заявил шоумен. 

Он добавил, что если возникнет безвыходная ситуация, то тогда пойдет служить. 

"Но я не тот человек, я не военный, – признался Данилко. – Должны быть профессионалы в каждом деле. Смотрите, [в РФ] набрали дурных малолеток, срочников, которые первый раз в жизни видят автомат. И что? Поотрывало ноги – никого нет".

ВИДЕО
Видео: Факти ICTV / YouTube


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.

Теги: Дворец Украина, война России против Украины, Верка Сердючка, Валерий Залужный
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