  Данилко о возможной службе в ВСУ: Это то же самое, что сказать: "Залужный, давайте наклеим ваш плакат и скажем: "Поет Залужный"

Данилко о службе в армии: Я не военный. Должны быть профессионалы в каждом деле Фото: v_serduchka / Instagram

"Если нужно будет пойти на фронт и взять в руки оружие – что будете делать?" – спросила у актера журналистка.

"Это должны делать профессионалы", – сказал актер, отметив, что у него в том числе нет физической подготовки.

По словам Данилко, призвать его в армию – все равно, что попросить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного выступить с концертом.

"Это то же самое, что сказать: "Залужный, давайте мы наклеим ваш плакат на Дворце "Украина" и скажем: "Поет и рассказывает Залужный", – заявил шоумен.

Он добавил, что если возникнет безвыходная ситуация, то тогда пойдет служить.

"Но я не тот человек, я не военный, – признался Данилко. – Должны быть профессионалы в каждом деле. Смотрите, [в РФ] набрали дурных малолеток, срочников, которые первый раз в жизни видят автомат. И что? Поотрывало ноги – никого нет".

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Видео: Факти ICTV / YouTube



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