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20 июня, 2022
 
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Гребенщиков о разговоре с Медведевым: Вас просит кто-то из правительства о встрече. Вы пробовали когда-нибудь не соглашаться?

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Гребенщиков о Медведеве: С тем, что можно увидеть сейчас, этот человек не имел ничего общего
Гребенщиков о Медведеве: С тем, что можно увидеть сейчас, этот человек не имел ничего общего
Фото: ЕРА

Проживающий более 30 лет в Великобритании российский музыкант, основатель группы "Аквариум" Борис Гребенщиков в интервью, которое 20 июня опубликовано на российском YouTube-канале "А поговорить?", рассказал, почему в октябре 2010 года не стал отказываться от встречи с на тот момент президентом РФ Дмитрием Медведевым.

"Вы пробовали когда-нибудь не соглашаться? Вас просит кто-то из правительства о короткой встрече, а вы говорите: "Нет, я принципиально встречаться не буду", – сказал Гребенщиков. – Мне было интересно посмотреть, и я получил массу удовольствия". 

По словам артиста, тогда он счел Медведева "достаточно интеллигентным человеком, который вел себя адекватно".

"И с тем, что можно увидеть сейчас, этот человек не имел ничего общего", – подчеркнул Гребенщиков. 

Объясняя причины изменений в поведении Медведева, Гребенщиков заявил, что тот тотально коррумпирован властью и потерял нравственность и интеллект. 

Гребенщиков отметил, что это была его единственная встреча с Медведевым, которая длилась полтора часа.

ВИДЕО
Видео: А поговорить? / YouTube
Контекст:

Гребенщиков родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург, РФ). Артист более 30 лет живет в Великобритании. 

25 февраля 2022 года Гребенщиков назвал нападение на Украину позором и безумием России

Медведев был президентом РФ в 2008–2012 годах, а нынешний президент России Владимир Путин в то время был премьер-министром. До и после президентства Медведева главой государства был Путин.

С 2012-го по 2020 год Медведев возглавлял российское правительство. 15 января 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности РФ (возглавляет ведомство Путин).

Теги: Дмитрий Медведев, Борис Гребенщиков
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