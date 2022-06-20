  Гребенщиков о разговоре с Медведевым: Вас просит кто-то из правительства о встрече. Вы пробовали когда-нибудь не соглашаться?

Гребенщиков о Медведеве: С тем, что можно увидеть сейчас, этот человек не имел ничего общего Фото: ЕРА

"Вы пробовали когда-нибудь не соглашаться? Вас просит кто-то из правительства о короткой встрече, а вы говорите: "Нет, я принципиально встречаться не буду", – сказал Гребенщиков. – Мне было интересно посмотреть, и я получил массу удовольствия".

По словам артиста, тогда он счел Медведева "достаточно интеллигентным человеком, который вел себя адекватно".

"И с тем, что можно увидеть сейчас, этот человек не имел ничего общего", – подчеркнул Гребенщиков.

Объясняя причины изменений в поведении Медведева, Гребенщиков заявил, что тот тотально коррумпирован властью и потерял нравственность и интеллект.

Гребенщиков отметил, что это была его единственная встреча с Медведевым, которая длилась полтора часа.

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