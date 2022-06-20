  Гребенщиков о разговоре с Медведевым: Вас просит кто-то из правительства о встрече. Вы пробовали когда-нибудь не соглашаться?

"Вы пробовали когда-нибудь не соглашаться? Вас просит кто-то из правительства о короткой встрече, а вы говорите: "Нет, я принципиально встречаться не буду", – сказал Гребенщиков. – Мне было интересно посмотреть, и я получил массу удовольствия".
По словам артиста, тогда он счел Медведева "достаточно интеллигентным человеком, который вел себя адекватно".
"И с тем, что можно увидеть сейчас, этот человек не имел ничего общего", – подчеркнул Гребенщиков.
Объясняя причины изменений в поведении Медведева, Гребенщиков заявил, что тот тотально коррумпирован властью и потерял нравственность и интеллект.
Гребенщиков отметил, что это была его единственная встреча с Медведевым, которая длилась полтора часа.
Гребенщиков родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург, РФ). Артист более 30 лет живет в Великобритании.
25 февраля 2022 года Гребенщиков назвал нападение на Украину позором и безумием России.
Медведев был президентом РФ в 2008–2012 годах, а нынешний президент России Владимир Путин в то время был премьер-министром. До и после президентства Медведева главой государства был Путин.
С 2012-го по 2020 год Медведев возглавлял российское правительство. 15 января 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности РФ (возглавляет ведомство Путин).