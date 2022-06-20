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20 июня, 2022
 
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Стиллер во время встречи с Зеленским назвал украинского президента своим героем. Видео

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Зеленский Стиллеру: То, что вы увидели в Ирпене, страшно. Но еще страшнее то, что происходит в населенных пунктах, которые находятся под временной оккупацией на востоке
Зеленский – Стиллеру: То, что вы увидели в Ирпене, – страшно. Но еще страшнее – то, что происходит в населенных пунктах, которые находятся под временной оккупацией на востоке
Фото: president.gov.ua

Прибывший в Украину американский актер и посол доброй воли ООН Бен Стиллер встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Видео их встречи 20 июня опубликовано на странице президента Украины в Instagram.

"Украинцы чувствуют поддержку всего мира, многих известных людей. И визит Стиллера в очередной раз это подтверждает. Ваша поездка в Ирпень и Макарово, встречи с нашими людьми о многом говорят. Ценим, что в это непростое для нашей страны время вы рядом", – говорится в публикации. 

Встретившись с Зеленским, Стиллер назвал украинского президента своим героем, добавив, что тот также является великим актером.

"Ну, не такой великий, как вы", – сдержанно пошутил в ответ Зеленский.

На сайте президента Украины отмечается, что во время встречи Стиллер и Зеленский обсудили нужды временно перемещенных лиц в Украине и украинцев, которые выехали в Польшу.

Зеленский также рассказал Стиллеру о нарушении прав насильно депортированных в РФ украинцев

Американский актер в разговоре с президентом Украины поделился впечатлениями от увиденного в освобожденных от российских оккупантов городах Ирпене и Макарове Киевской области.

"Одно дело – видеть эти разрушения по телевизору или в соцсетях. Другое – увидеть все это своими глазами. Такое впечатляет гораздо сильнее", – заявил Стиллер

"То, что вы увидели в Ирпене, – безусловно, страшно. Но еще страшнее – даже просто представить, что происходит в населенных пунктах, которые находятся под временной оккупацией на востоке", – заметил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О том, что Стиллер прибыл в Украину, стало известно 19 июня – Стиллера увидели на улицах Львова. Перед этим он встретился с украинскими беженцами в польском городе Жешув. 

20 июня актер посетил Ирпень и Макаров, записав обращение на фоне разрушенного здания. 

Стиллер – не единственный американский актер, который посетил Украину во время войны. Ранее во Львове несколько дней провела его коллега из Голливуда Анджелина Джоли. Она в том числе встретилась с украинскими беженцами.

Теги: ООН, Ирпень, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, Бен Стиллер, Макаров
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