Стиллер во время встречи с Зеленским назвал украинского президента своим героем. Видео

"Украинцы чувствуют поддержку всего мира, многих известных людей. И визит Стиллера в очередной раз это подтверждает. Ваша поездка в Ирпень и Макарово, встречи с нашими людьми о многом говорят. Ценим, что в это непростое для нашей страны время вы рядом", – говорится в публикации.
Встретившись с Зеленским, Стиллер назвал украинского президента своим героем, добавив, что тот также является великим актером.
"Ну, не такой великий, как вы", – сдержанно пошутил в ответ Зеленский.
На сайте президента Украины отмечается, что во время встречи Стиллер и Зеленский обсудили нужды временно перемещенных лиц в Украине и украинцев, которые выехали в Польшу.
Зеленский также рассказал Стиллеру о нарушении прав насильно депортированных в РФ украинцев.
Американский актер в разговоре с президентом Украины поделился впечатлениями от увиденного в освобожденных от российских оккупантов городах Ирпене и Макарове Киевской области.
"Одно дело – видеть эти разрушения по телевизору или в соцсетях. Другое – увидеть все это своими глазами. Такое впечатляет гораздо сильнее", – заявил Стиллер
"То, что вы увидели в Ирпене, – безусловно, страшно. Но еще страшнее – даже просто представить, что происходит в населенных пунктах, которые находятся под временной оккупацией на востоке", – заметил Зеленский.
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О том, что Стиллер прибыл в Украину, стало известно 19 июня – Стиллера увидели на улицах Львова. Перед этим он встретился с украинскими беженцами в польском городе Жешув.
20 июня актер посетил Ирпень и Макаров, записав обращение на фоне разрушенного здания.
Стиллер – не единственный американский актер, который посетил Украину во время войны. Ранее во Львове несколько дней провела его коллега из Голливуда Анджелина Джоли. Она в том числе встретилась с украинскими беженцами.