Стиллер во время встречи с Зеленским назвал украинского президента своим героем. Видео

Зеленский – Стиллеру: То, что вы увидели в Ирпене, – страшно. Но еще страшнее – то, что происходит в населенных пунктах, которые находятся под временной оккупацией на востоке Фото: president.gov.ua

"Украинцы чувствуют поддержку всего мира, многих известных людей. И визит Стиллера в очередной раз это подтверждает. Ваша поездка в Ирпень и Макарово, встречи с нашими людьми о многом говорят. Ценим, что в это непростое для нашей страны время вы рядом", – говорится в публикации.

Встретившись с Зеленским, Стиллер назвал украинского президента своим героем, добавив, что тот также является великим актером.

"Ну, не такой великий, как вы", – сдержанно пошутил в ответ Зеленский.

На сайте президента Украины отмечается, что во время встречи Стиллер и Зеленский обсудили нужды временно перемещенных лиц в Украине и украинцев, которые выехали в Польшу.

Зеленский также рассказал Стиллеру о нарушении прав насильно депортированных в РФ украинцев.

Американский актер в разговоре с президентом Украины поделился впечатлениями от увиденного в освобожденных от российских оккупантов городах Ирпене и Макарове Киевской области.

"Одно дело – видеть эти разрушения по телевизору или в соцсетях. Другое – увидеть все это своими глазами. Такое впечатляет гораздо сильнее", – заявил Стиллер

"То, что вы увидели в Ирпене, – безусловно, страшно. Но еще страшнее – даже просто представить, что происходит в населенных пунктах, которые находятся под временной оккупацией на востоке", – заметил Зеленский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

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