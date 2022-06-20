  Бен Стиллер посетил освобожденные от российских оккупантов города в Киевской области

Актер записал видео на фоне разрушенного оккупантами здания.

"Я в Украине. Я встречаюсь с людьми, которые пострадали от войны, – рассказал он о своем визите. – Быть в безопасности – право человека. И оно должно быть доступно каждому".

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Контекст:

Бен Стиллер дебютировал в кино, снявшись в 1987 году в фильме американского режиссера Стивена Спилберга "Империя солнца". Он также известен как ведущий юмористических шоу и режиссер.

О том, что актер прибыл в Украину, стало известно 19 июня – Стиллера увидели на улицах Львова. Перед этим он встретился с украинскими беженцами в польском городе Жешув.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Правоохранители обнаружили тела уже 1288 человек, убитых оккупантами.