Бен Стиллер вслед за Анджелиной Джоли прибыл во Львов. Видео

Сам актер пока что официально не комментировал цель своего приезда.

Накануне визита во Львов актер посетил польский город Жешув, встретившись там с украинскими беженцами. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Я только что прибыл в Польшу, чтобы встретиться с семьями, чьи жизни были разбиты войной и насилием в Украине. Миллионы людей были вынуждены убегать из своих домов. И более 90% из них – это женщины и дети. Я здесь, чтобы узнать их истории и поделиться ими. Это важно, чтобы показать, как война наносит удар по обычным людям, и чтобы усилить призывы к солидарности. Каждый имеет право на безопасность. Кто угодно, где угодно и когда угодно", – написал Стиллер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UNHCR, the UN Refugee Agency (@refugees)

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