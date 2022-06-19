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19 июня, 2022
 
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Бен Стиллер вслед за Анджелиной Джоли прибыл во Львов. Видео

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Стиллер накануне приезда в Украину встретился в Польше с украинскими беженцами
Стиллер накануне приезда в Украину встретился в Польше с украинскими беженцами
Фото: ЕРА

Американский актер и посол доброй воли ООН Бен Стиллер 18 июня был замечен во Львове. Видео, снятое на камеру телефона одним из пользователей сети, опубликовано в TikTok.

Сам актер пока что официально не комментировал цель своего приезда. 

Накануне визита во Львов актер посетил польский город Жешув, встретившись там с украинскими беженцами. Об этом он написал на своей странице в Instagram. 

"Я только что прибыл в Польшу, чтобы встретиться с семьями, чьи жизни были разбиты войной и насилием в Украине. Миллионы людей были вынуждены убегать из своих домов. И более 90% из них – это женщины и дети. Я здесь, чтобы узнать их истории и поделиться ими. Это важно, чтобы показать, как война наносит удар по обычным людям, и чтобы усилить призывы к солидарности. Каждый имеет право на безопасность. Кто угодно, где угодно и когда угодно", – написал Стиллер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Бен Стиллер дебютировал в кино, снявшись в 1987 году в фильме американского  режиссера Стивена Спилберга "Империя солнца". Он также известен как ведущий юмористических шоу и режиссер. 

Стиллер – не единственный американский актер, который посетил Львов во время войны. Ранее во Львове несколько дней провела его коллега из Голливуда Анджелина Джоли. Она в том числе встретилась с украинскими беженцами.

Теги: Львов, война России против Украины, Бен Стиллер
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