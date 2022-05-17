"Привет, я тот самый мальчик из мемов". 14-летний Юлиан, не узнавший Джоли в львовской кофейне, снялся в рекламе. Видео

Юлиан: Как можно не замечать десятки тысяч животных, которые ждут своих хозяев в приютах?! Скриншот: uanimals.official / Instagram

Видео снято в той самой львовской кофейне, где 30 апреля пила кофе американская звезда. Юлиан во время съемки в рекламе был одет в ту самую клетчатую рубашку, что и в тот день.

"Привет, я Юлик, тот самый мальчик из мемов, который не заметил Джоли. Как такое можно не заметить, спросите вы? А я спрошу: "А как можно не замечать десятки тысяч животных, которые ждут своих хозяев в приютах?!" Из-за войны их стало больше. Сегодня вместе с UAnimals я прошу вас: "Приютите, возьмите животное из приюта и никогда-никогда не бросайте", – обратился к украинцам Юлиан.

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