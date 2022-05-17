"Привет, я тот самый мальчик из мемов". 14-летний Юлиан, не узнавший Джоли в львовской кофейне, снялся в рекламе. Видео

Видео снято в той самой львовской кофейне, где 30 апреля пила кофе американская звезда. Юлиан во время съемки в рекламе был одет в ту самую клетчатую рубашку, что и в тот день.
"Привет, я Юлик, тот самый мальчик из мемов, который не заметил Джоли. Как такое можно не заметить, спросите вы? А я спрошу: "А как можно не замечать десятки тысяч животных, которые ждут своих хозяев в приютах?!" Из-за войны их стало больше. Сегодня вместе с UAnimals я прошу вас: "Приютите, возьмите животное из приюта и никогда-никогда не бросайте", – обратился к украинцам Юлиан.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
30 апреля украинская журналистка Майя Подгородецкая опубликовала видео, которое сняла в одной из кофеен Львова, когда там неожиданно появилась Джоли. 14-летний Юлиан оказался единственным, кто не отреагировал на ее появление, сосредоточив внимание на экране своего телефона.
Комментируя события того дня, Юлиан рассказал, что оказался в той кофейне случайно – ожидая маршрутку, зашел в заведение перекусить. По словам Юлиана, пока внимание посетителей и администрации кофейни было сосредоточено на голливудской знаменитости, он листал ленту в Instagram, а о визите Джоли в ту самую кофейню, где он был, узнал от матери, вернувшись домой. "Я где-то полчаса ехал и за это время оказался почти во всех пабликах. Тот случай, когда популярность нашла тебя", – поделился он. Юлиан признался, что не обижается на появившиеся в сети мемы с его участием.