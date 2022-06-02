Во время визита Джоли во Львов актрисе подарили кольцо с картой Украины. Фото

Фото актрисы с кольцом на безымянном пальце опубликовано 1 июня на официальной странице ювелирной компании в Instagram.

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Контекст:

30 апреля стало известно, что Джоли прибыла в Украину. Актрису сперва увидели в одной из львовских кофеен. Она также встретилась с переселенцами на вокзале во Львове, пообщалась с волонтерами и психологами, а 1 мая посетила учебно-реабилитационный центр "Гармония" в городе Борислав Львовской области.

2 мая актриса покинула Украину, тайно посетив перед отъездом детский дом. 5 мая в Офисе президента Украины заявили, что организацией визита Джоли занимался Ермак.