Оккупанты депортировали в РФ 1,2 млн украинцев – Верещук

"Они (Россия) говорят о почти 2 млн. Данные нашей разведки говорят, что это пример 1,2 млн. Хотя это тоже большое число и мы понимаем, что за них тоже надо будет бороться", – отметила она.

Из этого числа почти 240 тыс. – дети, около 2 тыс. из которых являются сиротами.

Война России против Украины. Главное (обновляется)