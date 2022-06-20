Оккупанты депортировали в РФ 1,2 млн украинцев – Верещук

"Они (Россия) говорят о почти 2 млн. Данные нашей разведки говорят, что это пример 1,2 млн. Хотя это тоже большое число и мы понимаем, что за них тоже надо будет бороться", – отметила она.
Из этого числа почти 240 тыс. – дети, около 2 тыс. из которых являются сиротами.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан. Например, 21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей, вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы.
В Минреинтеграции поясняли, что вынужденная эвакуация украинцев через временно оккупированные территории или Россию не нарушает законов Украины.
Экс-омбудсмен Людмила Денисова 23 апреля сообщала, что депортированных жителей Мариуполя РФ отправила в Приморский край – за 8 тыс. км от родины.
Украина расследует более 20 уголовных производств относительно принудительного перемещения людей в Россию и Беларусь, сообщила генпрокурор Украины в начале июня.
В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.