Трудоспособных жителей Мариуполя оккупанты вывозят туда, где не хотят работать россияне – мэр Бойченко

"Моя крестная мама прошла этот путь фильтрации. Ее вывезли в Россию. Месяц ждала в очереди на выезд за границу и выехала в Эстонию, а затем во Львов", – сказал Бойченко.

По его словам, "когда в СМИ появляется какая-либо информация о таких путях бегства, россияне пытаются их перекрыть".

"Им не выгодно, чтобы люди уезжали и рассказывали всему миру, что они пережили, как над ними издевались. Их пугает правда, они закрывают переходы. Часто над украинцами, вынужденно выехавшими в Россию, там издеваются. Даже за какое-нибудь украинское слово могут избить", – объяснил мэр.

Он рассказал некоторые подробности того, куда оккупанты везут мариупольцев.

"Пожилых людей вывозят в так называемую "ДНР". Трудоспособных людей увозят туда, где не хотят работать россияне. [Президент России Владимир] Путин создал "ГУЛАГи" и отправил украинцев туда работать – это Дальний Восток, Сибирь. Но и там люди не нашли работу, которую обещали в пропагандистских открытках", – отметил Бойченко.

Мэр Мариуполя подчеркнул, что российские оккупанты поступают так же, как это делали гитлеровцы во время Второй мировой войны: "Обещают, что людям там будет хорошо, но часто там работы люди не находят".

"Они остались без денег, часто без документов, и не знают, как вернуться. Часто люди звонили нам, и мы подсказывали, куда идти. Но сейчас россияне начали закрывать эти переходы, украинцам все труднее попасть из России, например, в балтийские государства. Единственный оставшийся переход – это Беларусь. У людей, которых увезли так далеко, нет денег на билеты. Есть волонтеры, но их немного. Они за раз в бус могут забрать всего несколько семей", – сказал он.

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