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Трудоспособных жителей Мариуполя оккупанты вывозят туда, где не хотят работать россияне – мэр Бойченко

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По данным Бойченко, вокруг Мариуполя есть четыре фильтрационных лагеря
По данным Бойченко, вокруг Мариуполя есть четыре фильтрационных лагеря
Фото: ЕРА

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил "BBC News Україна" в интервью, которое было опубликовано 13 июня, что его крестная мать прошла через фильтрацию, которую российские оккупанты устроили для жителей уничтоженного города.

"Моя крестная мама прошла этот путь фильтрации. Ее вывезли в Россию. Месяц ждала в очереди на выезд за границу и выехала в Эстонию, а затем во Львов", – сказал Бойченко.

По его словам, "когда в СМИ появляется какая-либо информация о таких путях бегства, россияне пытаются их перекрыть".

"Им не выгодно, чтобы люди уезжали и рассказывали всему миру, что они пережили, как над ними издевались. Их пугает правда, они закрывают переходы. Часто над украинцами, вынужденно выехавшими в Россию, там издеваются. Даже за какое-нибудь украинское слово могут избить", – объяснил мэр.

Он рассказал некоторые подробности того, куда оккупанты везут мариупольцев.

"Пожилых людей вывозят в так называемую "ДНР". Трудоспособных людей увозят туда, где не хотят работать россияне. [Президент России Владимир] Путин создал "ГУЛАГи" и отправил украинцев туда работать – это Дальний Восток, Сибирь. Но и там люди не нашли работу, которую обещали в пропагандистских открытках", – отметил Бойченко.

Мэр Мариуполя подчеркнул, что российские оккупанты поступают так же, как это делали гитлеровцы во время Второй мировой войны: "Обещают, что людям там будет хорошо, но часто там работы люди не находят".

"Они остались без денег, часто без документов, и не знают, как вернуться. Часто люди звонили нам, и мы подсказывали, куда идти. Но сейчас россияне начали закрывать эти переходы, украинцам все труднее попасть из России, например, в балтийские государства. Единственный оставшийся переход – это Беларусь. У людей, которых увезли так далеко, нет денег на билеты. Есть волонтеры, но их немного. Они за раз в бус могут забрать всего несколько семей", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вокруг Мариуполя, по данным Бойченко, функционирует четыре фильтрационных лагеря. Он отмечал, что россияне препятствовали эвакуации жителей города на подконтрольную правительству территорию Украины.

По оценкам Бойченко, в Мариуполе погибло более 22 тыс. мирных жителей.

Теги: Россия, война, пропаганда, оккупация, Мариуполь, депортация, украинцы, война России против Украины, документы, Вадим Бойченко, лагерь, мэр, российские оккупанты
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