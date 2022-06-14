Трудоспособных жителей Мариуполя оккупанты вывозят туда, где не хотят работать россияне – мэр Бойченко

"Моя крестная мама прошла этот путь фильтрации. Ее вывезли в Россию. Месяц ждала в очереди на выезд за границу и выехала в Эстонию, а затем во Львов", – сказал Бойченко.
По его словам, "когда в СМИ появляется какая-либо информация о таких путях бегства, россияне пытаются их перекрыть".
"Им не выгодно, чтобы люди уезжали и рассказывали всему миру, что они пережили, как над ними издевались. Их пугает правда, они закрывают переходы. Часто над украинцами, вынужденно выехавшими в Россию, там издеваются. Даже за какое-нибудь украинское слово могут избить", – объяснил мэр.
Он рассказал некоторые подробности того, куда оккупанты везут мариупольцев.
"Пожилых людей вывозят в так называемую "ДНР". Трудоспособных людей увозят туда, где не хотят работать россияне. [Президент России Владимир] Путин создал "ГУЛАГи" и отправил украинцев туда работать – это Дальний Восток, Сибирь. Но и там люди не нашли работу, которую обещали в пропагандистских открытках", – отметил Бойченко.
Мэр Мариуполя подчеркнул, что российские оккупанты поступают так же, как это делали гитлеровцы во время Второй мировой войны: "Обещают, что людям там будет хорошо, но часто там работы люди не находят".
"Они остались без денег, часто без документов, и не знают, как вернуться. Часто люди звонили нам, и мы подсказывали, куда идти. Но сейчас россияне начали закрывать эти переходы, украинцам все труднее попасть из России, например, в балтийские государства. Единственный оставшийся переход – это Беларусь. У людей, которых увезли так далеко, нет денег на билеты. Есть волонтеры, но их немного. Они за раз в бус могут забрать всего несколько семей", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вокруг Мариуполя, по данным Бойченко, функционирует четыре фильтрационных лагеря. Он отмечал, что россияне препятствовали эвакуации жителей города на подконтрольную правительству территорию Украины.
По оценкам Бойченко, в Мариуполе погибло более 22 тыс. мирных жителей.