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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупационные "власти" Мариуполя планируют открыть театральный сезон в разбомбленном драмтеатре

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Драмтеатр в Мариуполе был разрушен бомбардировкой в марте
Драмтеатр в Мариуполе был разрушен бомбардировкой в марте
Фото: EPA

Оккупанты хотят в сентябре возобновить работу разбомбленного драматического театра в Мариуполе и проводить там концерты. Об этом написал в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко со ссылкой на сообщение оккупационной администрации.

Согласно сообщению, драмтеатр планируют открыть 10 сентября, "новый сезон откроется двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой".

"Танцы на костях, спектакль на могильнике. И все организуют оккупанты вместе с коллаборантами. Когда в следующий раз циничная Россия снова начнет что-то кричать о гуманизме, просто вспомните это сообщение", – прокомментировал Андрющенко.

О том, что оккупанты поставили задачу открыть драмтеатр 10 сентября, заявил также журналистам Илья Солонин, которого российские госагентства называют "врио гендиректора театра". По его словам, "сейчас есть два варианта, какой будет постановка", открывающая сезон, сообщил ТАСС. .

Солонин также сообщил, что "рассматривается вариант объединения трупп Мариупольского драмтеатра и городской филармонии, или филармонию сделают филиалом Донецкой филармонии". 

Ранее российские оккупанты устраивали "экскурсии" по разрушенному зданию драмтеатра.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

16 марта в результате очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.

20 мая Андрющенко сообщал, что оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра. "Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой", – заявил он.

Теги: театр, оккупация, Мариуполь, война России против Украины, театральный сезон, спектакль, Петр Андрющенко
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