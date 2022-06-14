Оккупационные "власти" Мариуполя планируют открыть театральный сезон в разбомбленном драмтеатре

Драмтеатр в Мариуполе был разрушен бомбардировкой в марте Фото: EPA

Согласно сообщению, драмтеатр планируют открыть 10 сентября, "новый сезон откроется двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой".

"Танцы на костях, спектакль на могильнике. И все организуют оккупанты вместе с коллаборантами. Когда в следующий раз циничная Россия снова начнет что-то кричать о гуманизме, просто вспомните это сообщение", – прокомментировал Андрющенко.

О том, что оккупанты поставили задачу открыть драмтеатр 10 сентября, заявил также журналистам Илья Солонин, которого российские госагентства называют "врио гендиректора театра". По его словам, "сейчас есть два варианта, какой будет постановка", открывающая сезон, сообщил ТАСС. .

Солонин также сообщил, что "рассматривается вариант объединения трупп Мариупольского драмтеатра и городской филармонии, или филармонию сделают филиалом Донецкой филармонии".

Ранее российские оккупанты устраивали "экскурсии" по разрушенному зданию драмтеатра.

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