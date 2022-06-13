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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Мариуполя рассказал, что его семья пряталась в драмтеатре и выехала за день до того, как театр разбомбили

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Бойченко рассказал, что он последний раз был в Мариуполе 26 февраля
Бойченко рассказал, что он последний раз был в Мариуполе 26 февраля
Фото: Маріупольська міська рада / Fаcebook

Близкие родственники мэра Мариуполя Вадима Бойченко прятались от бомбежек в драматическом театре, который затем был уничтожен российскими оккупантами. Об этом Бойченко сообщил "BBC Україна" в интервью, которое было опубликовано 13 июня.

Мэр рассказал, что сам он последний раз был в Мариуполе 26 февраля, после чего уже не смог оставаться там далее, а его отец и мать оставались в городе до 15 марта.

Они вместе с братом мэра и его семьей 10 дней жили в драмтеатре, и "выехали оттуда за день до того, как на него сбросили бомбу", отметил Бойченко.

По его словам, до того как он встретил родителей в Бердянске 15 марта, связи с матерью у него не было с 3 марта.

На вопрос журналистки, почему мариупольцы не эвакуировались до захвата города, Бойченко ответил, что в начале полномасштабной войны было увеличено число эвакуационных поездов, но "они были загружены, к сожалению, на 20-30%".

Бойченко подчеркнул, что все, кто хотел, имели возможность выехать, но на тот момент никто в государстве не понимал, "какой ужасной, разрушительной будет война".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

16 марта после очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.

20 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра. "Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой", – заявил он.

22 мая он сообщил, что оккупанты устроили "экскурсию" в разрушенном ими Мариупольском драмтеатре.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом  и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел после 20 мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь". По разным оценкам, в ходе боев за Мариуполь погибли от 20 до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня Бойченко рассказывал, что в Мариуполе повреждено 95% многоэтажек, в городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

4 июня советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты начали сносить поврежденные обстрелами дома без разбора завалов. Таким образом, россияне не тратят времени на поиск погибших в разрушенных домах и уничтожают доказательства своих военных преступлений.

12 июня Андрющенко написал, что оккупанты объявили жителям Мариуполя Донецкой области об отсутствии отопления будущей зимой в городе. Вместо этого в Мариуполе будут установлены палатки обогрева. Советник мэра усомнился в возможности обогреть таким способом оставшихся в Мариуполе 130 тыс. горожан.

По прикидкам Бойченко, в Мариуполе погибли более 22 тыс. мирных жителей.

Теги: война, театр, Мариуполь, эвакуация, вторжение, обстрелы, война России против Украины, Вадим Бойченко, семья, мать, отец, мэр, родители
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