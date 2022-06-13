Мэр Мариуполя рассказал, что его семья пряталась в драмтеатре и выехала за день до того, как театр разбомбили

Бойченко рассказал, что он последний раз был в Мариуполе 26 февраля Фото: Маріупольська міська рада / Fаcebook

Мэр рассказал, что сам он последний раз был в Мариуполе 26 февраля, после чего уже не смог оставаться там далее, а его отец и мать оставались в городе до 15 марта.

Они вместе с братом мэра и его семьей 10 дней жили в драмтеатре, и "выехали оттуда за день до того, как на него сбросили бомбу", отметил Бойченко.

По его словам, до того как он встретил родителей в Бердянске 15 марта, связи с матерью у него не было с 3 марта.

На вопрос журналистки, почему мариупольцы не эвакуировались до захвата города, Бойченко ответил, что в начале полномасштабной войны было увеличено число эвакуационных поездов, но "они были загружены, к сожалению, на 20-30%".

Бойченко подчеркнул, что все, кто хотел, имели возможность выехать, но на тот момент никто в государстве не понимал, "какой ужасной, разрушительной будет война".

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16 марта после очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.

20 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра. "Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой", – заявил он.

22 мая он сообщил, что оккупанты устроили "экскурсию" в разрушенном ими Мариупольском драмтеатре.