"Праздник на костях". Оккупанты устроили "экскурсию" в разрушенном ими драмтеатре Мариуполя – советник мэра

"Цинизму оккупантов нет предела. После разбора завалов драматического театра и открытия сквера для свободного посещения оккупанты устроили "автопробег волонтеров" с красными флагами по городу. Финальной точкой была экскурсия внутри драмтеатра. Настоящий праздник на костях. Теперь мы видим, как выглядит драмтеатр изнутри. Как ведут себя оккупанты и их отношение к горю Мариуполя. И еще одна деталь: больше у драмтеатра нельзя кормить голубей. Они тоже все исчезли", – написал он.

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Контекст:

16 марта после очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.

20 мая Андрющенко сообщал, что оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра. "Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой", – заявил он.